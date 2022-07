Un film su Pulcinella supereroe, dietro la maschera c’è un attore di Gomorra Sono partite le riprese del film “La maschera di Pulcinella”, un film d’azione che insegue il filone supereroistico all’italiana dopo “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Protagonista il super cattivo di “Gomorra – La Serie”.

C'è un nuovo eroe in città, la criminalità organizzata è avvisata. Sono partite le riprese de "La maschera di Pulcinella" (titolo provvisorio), un film d'azione che insegue il filone supereroistico all'italiana dopo "Lo chiamavano Jeeg Robot". Il protagonista è un insegnante di teatro che di notte diventa giustiziere che combatte il crimine. Tutti i cliché del genere sono rispettati, sebbene il nome di questo nuovo supereroe sia ancora top secret. Quel che è certo, come da foto, è che indosserà la maschera di Pulcinella, una tuta nera e si muoverà nella Napoli sotterranea, nei suoi cunicoli, per combattere la sua personale battaglia. Un'altra informazione che conosciamo, l'identità dell'attore dietro al personaggio: questo Pulcinella dark è interpretato da Carlo Caracciolo, il ‘crazy' di Gomorra – La Serie.

Carlo Caracciolo in una foto di scena da Gomorra – La Serie

Il cast e la crew del film

Questo misterioso film sul Pulcinella mascherato ha pochi dettagli, soprattutto sul cast che affianca l'attore ex Gomorra. Però, sappiamo che la produzione ha scelto di puntare su due esordienti alla regia: Mattia Caiazzo e Luca Esposito. Entrambi sono napoletani e cullano il sogno di portare l'universo supereroistico à la Marvel all'ombra del Vesuvio. L'uscita nelle sale sarebbe previsto per il 2023, il resto del cast sarà comunicato nei prossimi giorni. Siamo in grado di anticipare che la colonna sonora dovrebbe coinvolgere numerosi protagonisti della scena contemporanea napoletana. Una nuova onda neapolitan che unisce cinema e musica.

Il casting per le comparse in corso

Le riprese sono in corso, questo vuol dire che ci sono ancora casting aperti per le comparse. Un grande casting, infatti, è stato annunciato per tutte le età e ambo i sessi, anche per ruoli minori. Il casting è previsto sabato 30 luglio presso il parco di divertimenti Edenlandia a partire dalle ore 15:00.