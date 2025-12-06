spettacolo
video suggerito
video suggerito

Super Santos diventa un film: Roberto Saviano torna al cinema con una storia di pallone, strada e camorra

Un’opera di Roberto Saviano torna al cinema con Super Santos: Palomar produce il film diretto da Ciro Visco. Riprese tra febbraio e marzo. Il racconto del calcio di strada napoletano all’ombra della camorra.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gennaro Marco Duello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Roberto Saviano torna al cinema. Dopo anni di adattamenti televisivi e teatrali delle sue opere, lo scrittore napoletano vedrà uno dei suoi primi racconti, tra i più intensi e personali, trasformarsi in un lungometraggio destinato alle sale cinematografiche.

Fanpage.it apprende che è in fase di pre-produzione il film Super Santos, tratto dall'omonimo racconto breve pubblicato da Saviano nel 2011. Alla regia ci sarà Ciro Visco, mentre la produzione è affidata a Palomar, casa di produzione che vanta nel suo curriculum titoli di peso del cinema e della serialità italiana. Le riprese sono previste tra febbraio e marzo 2026, con un casting curato da Adele Gallo e Massimiliano Pacifico, due professionisti che conoscono a fondo il tessuto napoletano e i suoi interpreti.

Un pallone arancione come simbolo di libertà

Super Santos non è un racconto qualsiasi nella produzione di Saviano. Pubblicato nel 2011, il testo descrive la passione per il calcio di strada a Napoli attraverso gli occhi di chi vive quotidianamente l'ombra della criminalità organizzata. Il pallone arancione come metafora di un momento di normalità dentro un contesto di profonda violenza e di sopraffazione.

Leggi anche
La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film

La storia, infatti, si muove tra le strade della periferia napoletana, dove il calcio di strada non è solo un gioco ma un rifugio temporaneo, uno spazio in cui la vita può ancora somigliare a quella di qualsiasi altro ragazzo. Ma è un'illusione fragile, costantemente minacciata dalla realtà criminale che circonda i protagonisti.

Non è il primo adattamento

Super Santos ha già vissuto un'altra incarnazione prima di questo film. Mario Gelardi aveva portato il testo in scena a teatro con un cast interamente napoletano, dimostrando la forza drammaturgica del racconto anche sul palcoscenico. Le riprese tra febbraio e marzo porteranno probabilmente il film nelle sale nella parte finale del 2026 o almeno nella prima metà del 2027.

Film
0 CONDIVISIONI
Immagine
Finale Tu sì que vales 2025: chi sono i 16 finalisti, come si vota e a quanto vale il montepremi
Tutto sulla finale di stasera: i numeri e le app per partecipare da casa
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views