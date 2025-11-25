C’è ancora domani di Paola Cortellesi: quanti premi ha vinto e perché è diventato il manifesto del 25 novembre

Per la giornata contro la violenza sulle donne di martedì 25 novembre 2025, Rai 1 manda in onda in prima visione C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Venduto in 126 Paesi, il film ha incassato oltre 49 milioni di dollari a livello mondiale ed ha superato i 36,8 milioni di euro al box office italiano. Vediamo nel dettaglio quanti premi ha vinto e perché è diventato il manifesto della causa femminista.

Paola Cortellesi ha presentato C'è ancora domani alla Festa del Cinema di Roma 2023, dove vinse il premio Speciale della Giuria e una Menzione speciale come Miglior opera prima. Da lì, il film è diventato uno dei fenomeni cinematografici italiani più rilevanti, sia a livello di botteghino che di critica e riflessione culturale. Venduto in 126 Paesi, il film ha incassato oltre 49 milioni di dollari a livello mondiale ed ha superato i 36,8 milioni di euro al box office italiano. A livello internazionale, ha conquistato in particolar modo la Francia (oltre 4 milioni di euro) e la Cina (6 milioni di incassi in un mese). Lato premi: 6 David di Donatello su 19 candidature, il Nastro d'argento al film dell'anno e, di recente, il Golden Panda Award (Cina) e l'Oscar cinese come Miglior film straniero, il Golden Rooster Award, ricevuto il 15 novembre scorso.

Nelle sale per 22 settimane, è diventato il film italiano con i maggiori incassi di sempre nel 2023, capace di superare anche blockbuster internazionali come Barbie e Oppenheimer, soprattutto grazie al potente innesco, e ritorno, sulla questione femminile. C'è ancora domani ha vinto 6 David di Donatello su 19 candidature, nello specifico: Miglior regista esordiente e miglior attrice protagonista a Paola Cortellesi, Miglior attrice non protagonista a Emanuela Fanelli, Migliore sceneggiatura originale a Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, David dello spettatore e David Giovani.

Nel suo straordinario percorso in giro per il mondo ha ottenuto anche tanti altri importanti riconoscimenti internazionali, quali:

Film of the Year 2024 by the Protestant Film Jury in Germany (Germania),

People’s Choice Award al Pingyao International Film Festival 2024 (Cina),

Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival 2024 (Svezia),

Premiò do Público para Melhor Filme alla Festa do Cinema Italiano 2024 (Portogallo),

Sydney Film Prize al Sydney Film Festival 2024 (Australia),

Golden Apple for Special Acting Achievement al KRAFFT 2024 (Slovenia),

Audentia Award for Best Female Director al Norwegian International Film Festival di Haugesund 2024 (Norvegia) ,

Prix Sisley les Arcs Femme de Cinéma (Francia),

Golden panda award (Cina)

Golden rooster award com e miglior film straniero (Cina)

Girato in bianco e nero e ambientato nella Roma della seconda metà degli Anni 40, il film racconta la storia di Delia (Paola Cortellesi), una donna che vive la gabbia di un matrimonio violento a causa di un marito misogino, Ivano (Valerio Mastandrea). Il cruccio di Delia si sposterà dalla sua misera vita, ormai destinata alle botte e alla sofferenza muta, a quella di sua figlia Marcella (Romana Maggiora Vergano) che è finita nella rete di un apparente bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), rivelatosi in breve tempo degno erede del più becero patriarcato, il cui scettro è sicuramente del padre di Ivano, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli). L'unica protesa verso un cambiamento è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), che la spronerà verso una coscienza critica e una maggiore consapevolezza di sé. Prendono man mano la scena il diritto al voto e la convocazione ai seggi, che daranno la possibilità di fare muro alle resistente culturali che vorrebbe le donne ancora nei loro tinelli con i grembiuli sporchi e i volti segnati dalle violenze. A bocca chiusa di Daniele Silvestri fa da colonna sonora e il testo non poteva essere da meno nell'economia delle intenzioni di questa meravigliosa opera prima come regista.