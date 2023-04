Super Mario Bros si prende il box office: tutti al cinema per il film sul videogioco Il film sullo storico personaggio dei videogiochi Nintendo si prende i botteghini del cinema: più di tre milioni di euro incassati in soli tre giorni.

Super Mario Bros., il film tutto ispirato all'icona dei videogiochi Nintendo, sta sbancando i botteghini in Italia come nel mondo. Dopo soli tre giorni dall'uscita nel nostro Paese, il film ha già superato i 3 milioni di euro di incasso. Un risultato pazzesco considerato che mancano ancora gli incassi di sabato e della domenica e lunedì di Pasqua e Pasquetta. Il tempo poco clemente sulla penisola potrebbe giocare in favore delle sale.

Il successo del film

Super Mario Bros. è un film diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, prodotto da Illumination che in quanto a successi commerciali se ne intende (Cattivissimo me, Minions, Sing), e dalla stessa Nintendo. Si tratta del secondo adattamento di Super Mario Bros. dopo il film in live action del 1993 con Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper. A differenza dell'operazione precedente, questa volta le cose sembrano andare bene sia per il pubblico che per la critica. Nel cast ci sono le voci di Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day e Seth Rogen. In Italia, i rispettivi doppiatori sono Claudio Santamaria, Valentina Favazza, Fabrizio Vidale, Emiliano Coltorti e Paolo Vivio.

La storia di Super Mario Bros

La Nintendo è una società antichissima, una delle più antiche del Giappone. Nasce nel 1889 come produttrice di carte da gioco. Un secolo dopo, dopo un progressivo adattamento ai giochi elettronici, nasce il primo videogioco con protagonista Mario. È il 1980, la prima apparizione è nel videogioco Donkey Kong. Poi arrivano altri titoli minori, un primo spin-off tutto incentrato sul suo personaggio, chiamato appunto Mario Bros fino alla definitiva consacrazione con il gioco che è davvero impossibile non conoscere: Super Mario Bros., pubblicato per la prima volta nel 1985. Un titolo che ha avuto infinite declinazioni, numerosi spin-off per ogni tipo di console nel corso degli anni.