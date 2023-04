Super Mario Bros, il film unisce genitori nostalgici e figli pronti a sognare

C'era una garanzia assoluta sul film animato Super Mario Bros, che va oltre l'icona della Nintendo. Quella garanzia si chiama Illumination. Lo studio di Chris Meledandri, nato come ‘terzo polo' dell'intrattenimento di animazione, è ormai saldamente seduto al tavolo dei più grandi. Non so se sia questo il miglior film mai realizzato dallo studio, ma certamente se la gioca coi migliori, da Cattivissimo me alla troppo sottovalutata dualogia di Sing. Come tutti i film dello studio, c'è un mix sapiente di elementi che unisce grandi e piccoli, genitori e figli. L'utilizzo di una colonna sonora, soprattutto, esageratamente pop che riesce a trainare anche quei pochi che nulla sanno di funghetti, potenziamenti e livelli colorati.

Super Mario Bros è divertimento allo stato puro. Le animazioni sono straordinarie. I riferimenti al videogioco sono disseminati con grande concretezza nell'impianto narrativo. Non c'è nulla che stoni. Quanto al cast, la voce di Chris Pratt è resa perfettamente dal nostro Claudio Santamaria mentre la performance di Jack Black, doppiatore di Bowser, è inarrivabile ma il suo doppiatore ufficiale, Fabrizio Vidale, restituisce tutte le particolarità dell'istrionico attore. La canzone "Peaches", infatti, è già cliccatissima: dieci milioni di visualizzazioni al momento in cui scriviamo.

Questo film restituisce dignità (per non dire vendetta) al titolo dopo quel bruttissimo adattamento del 1993, quello con Bob Hoskins nel ruolo di Mario, John Leguizamo nel ruolo di Luigi e Dennis Quaid nel ruolo di Bowser. Questo film ha richiesto più di trent'anni di lavoro, viene da dire che valeva la pena aspettare tutto questo tempo. Super Mario Bros è un film davvero per tutte le età, a prescindere dal fatto che si conosca o meno il videogioco. Certo, il godimento è doppio in quel caso.