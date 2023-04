Clint Eastwood pensa al ritiro, è pronto a dirigere l’ultimo film della sua carriera Stando a quanto riporta il sito Discussing Film, Clint Eastwood è pronto a dirigere l’ultimo film della sua lunga carriera. Si tratterebbe di un thriller dal titolo provvisorio Juror #2, prodotto dalla Warner Bros.

A cura di Elisabetta Murina

Clint Eastwood pronto a dirigere l‘ultimo film della sua carriera. Stando a quanto riporta il sito Discussing Film, l'attore e regista, 93 anni a fine maggio, avrebbe iniziato a impegnarsi nel progetto conclusivo del suo percorso nel mondo del cinema. Si tratterebbe, almeno per quanto si sa al momento, di un thriller dal titolo provvisorio Juror #2, prodotto dalla Warner Bros.

Di cosa parlerà l'ultimo film di Clint Eastwood

Stando a quanto si apprende, l'ultimo film di Eastwood dovrebbe chiamarsi Juror #2, un thriller che racconta la storia di un giurato processato per omicidio che si rende conto di aver causato la morte della vittima. A quel punto deve prendere una decisione: manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e costituirsi. Al momento non è stata fissata nessuna data d'inizio delle riprese e il casting per il protagonista non è ancora iniziato, anche se pare che il regista voglia giovane star di Hollywood.

La carriera di Clint Eastwood

Anche se ora sta pensando al ritiro dalle scene, Clint Eastwood ha alle spalle una lunga carriera nel mondo del cinema, sia come attore che come regista. Juror #2 sarà il suo 40esimo lungometraggio, che si somma a una serie di premi Oscar vinti come Miglior Regista, prima per Unforgiven nel 1992 e poi per Million Dollar Baby nel 2004. Il suo film più recente si intitola Cry Macho ed è uscito nelle sale nel 2021, prodotto sempre dalla Warner Bros.

Una grande eredità cinematografica, che si aggiunge a tutti i film in cui ha recitato, che sono oltre sessanta. Il primo ruolo da protagonista l'ha ottenuto 1959, con la serie western Gli Uomini della prateria, poi ha recitato ne la Trilogia del dollaro di Sergio Leone e ha ricoperto il ruolo dell'Ispettore Callaghan nella famosa saga.