Perché Una poltrona per due va in onda ogni anno alla Vigilia di Natale e qual è la spiegazione del finale

Non esistono vacanze natalizie senza che in TV vada in onda su Italia 1 Una Poltrona per due, il film con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, ogni anno puntualmente inserito nei palinsesti festivi. In realtà la pellicola non era stata pensata per Natale, sebbene sia ambientata proprio durante le feste, ma è in Italia che ha assunto questa particolarità. Altro elemento che rende questo film iconico è il suo finale, in cui Louis Winthorpe III e Billy Ray Valentine, si vendicano del tentativo di speculazione da parte dei due fratelli Mortimer e Randolph Duke.

La storia di Una poltrona per due in onda sempre a Natale

La prima volta in cui Una poltrona per due è arrivato in TV, in realtà, il Natale era ben lontano: si tratta infatti del 9 aprile 1986, sempre sulle reti Mediaset. Da quel momento il film è comparso anche in altre occasioni, ma è nel 1996 che inizia ad essere associato al mese di dicembre, ma non è stata ancora stabilita una data, come accadrà a distanza di qualche anno. Nel 1998 viene scelto il giorno della Vigilia di Natale per trasmettere il film sul piccolo schermo. Seguiranno anni in cui non ci sarà una collocazione precisa, ma la messa in onda sarà spostata nell'arco del mese di dicembre, finché non si arriva al 2008, quando inizierà ad essere trasmesso, sempre, la sera del 24 dicembre. È così che si è creato un cult delle feste.

Il significato del finale del film con Jamie Lee Curtis e Eddie Murphy

Come anticipato, uno dei motivi per cui si ricorda Una Poltrona per due, è senza dubbio il finale. Dopo lo scambio di ruoli tra Louis e Billie Ray, con il primo che perde tutto e l'altro che da senzatetto diventa un asso della finanza, Mortimer e Randolph Duke vorrebbero portare a termine il loro piano, mettendo in atto un'enorme speculazione a Wall Street, ma è lì che Eddie Murphy e Louis Aykroyd si alleano per mandare all'aria il piano architettato dai due fratelli capitalisti. I due, infatti, avevano ottenuto tramite corruzione, il rapporto governativo sull'andamento del raccolto di arance, per poter speculare sul prezzo del succo d'arancia surgelato. Louis e Billie Ray trovano il rapporto, ma ne fanno recapitare uno falso ai due, in cui si lascia intendere che il raccolto sia andato male e che quindi il prezzo sia destinato ad alzarsi, per cui dilapidano il loro patrimonio in contratti futures, ma quando arriva il vero rapporto del Governo sul raccolto, il prezzo dei futures crolla in maniera vertiginosa e mentre i Duke perdono tutti, i Aykroyd e Murphy diventano milionari.