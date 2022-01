Morto Louie Anderson, l’attore de Il Principe cerca moglie aveva 68 anni Si è spento a 68 anni l’attore e comico statunitense. Anderson stava combattendo da tempo una battaglia con un cancro.

A cura di Andrea Parrella

Louie Anderson è morto. Come riporta il sito TMZ, l'attore noto soprattutto per il ruolo ne Il principe cerca moglie, si è spento all'età di 68 anni dopo una lunga battaglia con un cancro molto aggressivo. A comunicarlo è stato il portavoce dell'attore, che solo alcuni giorni fa aveva dato notizia dei suoi problemi di salute. Recentemente, infatti, Anderson era stato ricoverato presso il Vegas hospital, come informa il sito americano. Solo pochi giorni si era iniziato a parlare sui giornali dei suoi problemi di salute, Anderson aveva invece raccontato la sua battaglia per perdere perso durante il periodo della pandemia, comunicando attraverso i social i progressi del suo digiuno intermittente e dicendosi entusiasta per i risultati.

Louie Anderson anche del sequel Il principe cerca Figlio

Nel 2016 ha vinto un Emmy come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nella commedia americana ‘Baskets’. È un volto familiare per la tv statunitense ed ha anche partecipato come conduttore del game show ‘Family Feud’. Ha persino creato una serie di cartoni animati, andata in onda negli anni 90 ed è apparso nella serie ‘Scrubs’. Il pubblico internazionale lo conosce per il suo personaggio Maurice, il dipendente e aspirante manager del fast food McDowell, nel film cult Il principe cerca moglie del 1988. L’attore è tornato anche nel sequel del film, Il Principe cerca Figlio, e che lavorerà sempre al McDowell’s, anche se il ristorante sarà trasferito a Zamunda.

La carriera in Tv e da scrittore

Dal 1994 al 1998 Anderson ha prodotto il cartone autobiografico La vita con Louie (Life with Louie), oltre ad aver scritto quattro libri. Dal 1999 al 2002 ha condotto il game show televisivo Family Feud. Per il suo personaggio nella serie di FX Baskets ha ricevuto nel 2016 un Primetime Emmy Awards nella categoria "Miglior attore non protagonista in una serie commedia", nei due anni successivi ha ricevuto altre due nomination.