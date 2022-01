Louie Anderson ricoverato per una grave forma di cancro Il pubblico lo conosce per aver interpretato Maurice, il dipendente e aspirante manager del fast food McDowell, nel film cult Il principe cerca moglie con Eddie Murphy. L’attore, 68 anni, è stato ricoverato per una grave forma di cancro.

A cura di Giulia Turco

Louie Anderson, l'indimenticabile Maurice nel film cult Il principe cerca moglie con Eddie Murphy, sta combattendo contro il cancro. L'attore, oggi 68 anni, è stato ricoverato in ospedale, come fanno sapere diversi siti americani. Il suo portavoce Glenn Schwartz ha informato delle sue condizioni si salute Rolling Stone, spiegando che l'interprete sta "riposando" in un ospedale di Las Vegas mentre combatte contro il brutto male. "“L'iconico comico Louie Anderson è attualmente in un ospedale di Las Vegas in cura per il linfoma diffuso a grandi cellule B, una forma di cancro. Sta riposando comodamente".

Come sta Louie Anderson

L'attore sarebbe ricoverato in condizioni stabili, nonostante il cancro contro il quale sta combattendo si presenta in genere in una forma particolarmente aggressiva. Il suo portavoce lo ha confermato parlando con TMZ. È la prima volta che l'attore si espone pubblicamente sulla sua malattia. Lo scorso anno aveva reso noto il suo percorso per perdere peso, durante la pandemia, raccontando i dettagli del suo digiuno intermittente dicendosi entusiasta dei risultati che stava ottenendo, ma non aveva mai fatto parola del cancro.

(Eddie Murphy e Louie Anderson in una scena de Il principe cerca moglie).

Louie Anderson anche del sequel Il principe cerca Figlio

Nel 2016 ha vinto un Emmy come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nella commedia americana ‘Baskets’. È un volto familiare per la tv statunitense ed ha anche partecipato come conduttore del game show ‘Family Feud’. Ha persino creato una serie di cartoni animati, andata in onda negli anni 90 ed è apparso nella serie ‘Scrubs’. Il pubblico internazionale lo conosce per il suo personaggio Maurice, il dipendente e aspirante manager del fast food McDowell, nel film cult Il principe cerca moglie del 1988. L’attore è tornato anche nel sequel del film, Il Principe cerca Figlio, e che lavorerà sempre al McDowell’s, anche se il ristorante sarà trasferito a Zamunda.