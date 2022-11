Morto l’attore Clarence Gilyard Jr., addio all’attore di Top Gun e Walker Texas Ranger È morto a 66 anni dopo una lunga malattia l’attore Clarence Gilyard Jr., noto per aver recitato in film come Die Hard e Top Gun, ma anche per diversi lavori in Tv. Dal 2006 era diventato professore universitario.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore Clarence Gilyard Jr., aveva recitato in film come Die Hard e Top Gun, oltre a Walker Texas Ranger in televisione. A dare l'annuncio della scomparsa dell'attore a 66 anni è stata la University of Nevada. Stando a quanto si apprende Gilyard è morto dopo una lunga malattia.

Una carriera variegata, quella dell'attore, che ha spaziato dal ruolo di Theo in Die Hard e Marcus "Sundown" Williams nel film Top Gun, con Tom Cruise. Successivamente Gilyard aveva lavorato come professore dal 2006 all'Università del Nevada, a Las Vegas, che è proprio l'istituto che ha confermato il decesso dell'attore: "La sua generosità di spirito era senza limiti – si legge in un comunicato – era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile".

I ruoli in Tv e Walker Texas Ranger

Oltre ai ruoli sopra citati al cinema, Gilyard Jr. aveva lavorato molto in televisione nel corso della sua carriera, prima recitando al fianco di Andy Griffith nel dramma legale "Matlock" dal 1989 al 1993, apparendo in 85 episodi nei panni dell’investigatore privato Conrad McMasters. Successivamente, dal 1993 al 2001, l'attore aveva recitato al fianco di Chuck Norris interpretando il ruolo di Jimmy Trevette nella celebre serie Tv Walker, Texas Ranger", prodotta dall'emittente Cbs e in onda in Italia sulle reti Mediaset.

Dal set al ruolo in cattedra

Clarence Gilyard Jr. era nato nel 1955 a Moses Lake, Washington, laureandosi in arti teatrali presso la California State University, trasferendosi a Los Angeles per intraprendere la carriera di attore alla fine degli anni ‘70. La sua carriera accademica prende il via proprio dopo la fine dell'esperienza con "Walker, Texas Ranger", quando Gilyard prendere un anno sabbatico dalla recitazione e, successivamente, entra a far parte del corpo docenti dell’Università del Nevada.