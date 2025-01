video suggerito

Massimiliano Caiazzo verso il ruolo di Pino Daniele in “Je so’ pazzo”, film sulla vita del cantante Fanpage apprende che Massimiliano Caiazzo potrebbe vestire i panni di Pino Daniele nel film che ripercorre la vita del cantante napoletano. Alla regia Nicola Prosatore, il film si intitolerà “Je so’ pazzo”, tratto dal libro di Alessandro Daniele, figlio dell’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Si chiamerà Je So' Pazzo il film sulla vita di Pino Daniele e a vestire i panni del cantante napoletano potrebbe esserci Massimiliano Caiazzo. L'attore campano, molto noto per il suo ruolo in Mare Fuori, di recente nei panni del protagonista della serie Disney Uonderbois, si starebbe preparando a calarsi nei panni dell'artista scomparso nel 2015, come apprende Fanpage.

Un film sulla vita di Pino Daniele

La notizia del film era stata resa nota già nei mesi scorsi. Lo scorso novembre l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco, presentando a Torino il nuovo listino 2024/2025 di 01 Distribution, aveva menzionato il biopic dedicato alla vita di Pino Daniele tra i titoli della prossima stagione cinematografica. Tra i film in preparazione, appunto, c'era "Je so’ pazzo di Nicola Prosatore, film su Pino Daniele, che racconta la storia del cantautore, dall’infanzia difficile nei quartieri popolari di Napoli fino al grande successo, tratto dal libro del figlio Alessandro Daniele".

Massimiliano Caiazzo da Uonderbois a Storia della mia famiglia su Netflix

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sui tempi di lavorazione e gli altri nomi del cast. Alla regia ci sarà appunto Prosatore, che negli ultimi anni ha lavorato, tra le altre cose, alla regia di Wanna, docuserie dedicata al caso Wanna Marchi. Per la carriera di Massimiliano Caiazzo potrebbe trattarsi di un impegno molto importante, visto il peso della figura di Pino Daniele per la città di Napoli, rimasto intatto nonostante la sua scomparsa e tornato prepotentemente al centro del dibattito di recente proprio per il decorrere dei dieci anni dalla scomparsa. Caiazzo, che con la chiusura della quarta stagione di Mare Fuori ha lasciato la serie Rai, sarà presto protagonista anche di Storia della mia famiglia, nuova serie Netflix in 6 episodi creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini, disponibile sulla piattaforma a partire dal 19 febbraio. Oltre a lui, nel cast anche Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Cristiana Dell’Anna e Antonio Gargiulo.