Giacomo Giorgio: "Nonna mi dava metà della sua pensione, è andata via dopo l'ultima puntata di Mare Fuori" Giacomo Giorgio, ospite della puntata di sabato 25 gennaio di Verissimo, parla della sua carriera e del rapporto con sua nonna Melina. L'attore rivela che – nonostante recitare sia sempre stato il suo sogno – non si aspettava tutto il successo raggiunto.

Giacomo Giorgio, ospite nella puntata di sabato 25 gennaio di Verissimo in onda su Canale 5, parla della sua carriera e dell'incredibile successo raggiunto negli ultimi anni. Per l'attore, che fin da piccolo sognava di recitare, la fama è stata una sorpresa. A Silvia Toffanin, poi, racconta il legame con sua nonna Melina.

Giacomo Giorgio: "Ho sofferto il distacco da mia madre e da mia sorella"

Fin da piccolo Giacomo Giorgio sognava di fare l'attore: "La mia prima parte è stata pulcinella a sei anni. Da lì sono iniziati una serie di ruoli e apparenti successi, non me lo aspettavo". A 9 anni si è trasferito a Milano con suo padre, mentre sua madre e sua sorella Ludovica sono rimaste a Napoli:

È stato un duro distacco, in quel momento ho sofferto nonostante non fossi solo, ma con mio papà. Crescendo ho capito che è stata una fortuna perché mi ha permesso di acquisire un dualismo che non avrei mai avuto, una parte vera meridionale e una parte esteriore molto più educata, apparentemente fredda.

Alla conduttrice rivela come il supporto della sua famiglia sia stato fondamentale: "Se riesco a vivere di quello che amo fare è anche per merito loro".

Giacomo Giorgio: "A mia nonna Melina ho dedicato il Nastro d'argento"

Giacomo Giorgio è molto legato a sua nonna Melina, alla quale ha dedicato il Nastro d'argento. È stata lei che, mentre il giovane attore faceva la spola tra Milano e Roma, ha creduto in lui e lo ha supportato in ogni modo possibile. "Non avevo una lira. Mia nonna prendeva una pensione minima di 400 euro al mese, metà di quei soldi li dava a me – rivela Giorgio – Li usavo per la metropolitana, per i biglietti dei treni regionali più economici. Dopo due anni di questa vita sono stato preso per il ruolo in Mare Fuori". La nonna è riuscita a vederlo recitare: "È andata via la mattina successiva all'ultima puntata di Mare Fuori 1, mi ha visto fino alla fine".