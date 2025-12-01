Mamma ho perso l’aereo torna al cinema per i suoi 35 anni: quando e dove vedere il film cult di Natale

Per festeggiare il 35esimo anniversario della sua uscita, Mamma ho perso l’aereo torna eccezionalmente al cinema dal 4 al 10 dicembre. Ecco in quali cinema sarà possibile vedere il film cult di Natale, con protagonista il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin).

Mamma ho perso l'aereo torna al cinema. In occasione del suo 35esimo anniversario, il film natalizio ormai diventato un cult sarà di nuovo disponibile alla visione nelle sale dal 4 al 10 dicembre. Uscito per la prima volta nel novembre del 1990, la commedia con il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) è un classico delle festività, sinonimo del Natale sempre più vicino.

A 35 anni dal debutto negli Stati Uniti e in Italia, piccoli e grandi potranno tornare a emozionarsi e divertirsi davanti alla bizzarra storia di Kevin, 8 anni, dimenticato accidentalmente a casa dai genitori in partenza per le vacanze di Natale. Trovatosi solo, inizialmente si gode la libertà tanto sperata ma presto si ritrova ad affrontare due goffi ladri che tentano di svaligiare casa, senza però riuscirci. A fermarli una serie di ingegnosi trabocchetti ideati dallo stesso Kevin.

Per celebrare l'anniversario del film, candidato a due Oscar e due Golden Globes, scritto da John Hughes, l'invito è quello di recarsi al cinema in pieno stile natalizio con maglione a tema e tenersi pronti a scattare il classico ‘Family Christmas Portrait', foto ricordo di famiglia rigorosamente a tema Natale. In Italia sono diversi i cinema che hanno aderito all'iniziativa e che nella settimana da giovedì 4 dicembre a mercoledì 10 dicembre proietteranno Mamma Ho perso l'aereo in versione 4K: l'elenco completo, diviso per città, è disponibile sul sito Nexo Studios nella sezione dedicata a questo titolo. Le prevendite sono state aperte lo scorso 10 novembre, data a partire dalla quale è possibile comprare un biglietto per una delle proiezioni. Chi lo acquisterà online e per il primo giorno di programmazione riceverà una decorazione di Natale ispirata al film.