I film di Natale da vedere durante le feste: da Netflix a Prime Video a Disney+, dove trovarli in streaming

Tra luci intermittenti, tavole imbandite e pomeriggi lenti sul divano, le festività natalizie diventano il momento perfetto per riscoprire il grande cinema che accompagna da generazioni questo periodo dell’anno. Che sia in famiglia, con gli amici o da soli, il rito del film di Natale resta uno dei più amati. Oggi, molti di questi titoli sono anche facilmente disponibili sulle principali piattaforme streaming, rendendo ancora più semplice organizzare vere e proprie maratone festive. Dai cult americani alle commedie romantiche, fino ai grandi classici italiani, ecco i film intramontabili da vedere, o rivedere, durante le feste.

Mamma ho perso l’aereo

Da una scena di "Mamma ho perso l’aereo"

Impossibile immaginare il Natale senza Kevin McCallister. Dimenticato dalla sua famiglia e costretto a cavarsela da solo, il piccolo protagonista trasforma la sua casa in una trappola per ladri, dando vita a una delle commedie più divertenti e iconiche di sempre. Un classico senza età, perfetto per tutta la famiglia, che si può vedere su Amazon Prime Video o Disney+.

L’amore non va in vacanza

L’amore non va in vacanza

È la commedia romantica per eccellenza delle festività e si può riguardare su Disney+. Due donne, deluse dall’amore, si scambiano casa per Natale e finiscono per riscoprire emozioni autentiche e nuove possibilità. Dolce, rassicurante e ideale per una serata sul divano con una coperta e una tazza di cioccolata calda.

Love Actually

Love Actually

Un film che intreccia più storie d’amore, tra sorrisi, tradimenti, speranze e seconde possibilità, ambientate nei giorni che precedono il Natale. Un mosaico emozionante – disponibile su Amazon Prime Video – che racconta le infinite sfumature dei sentimenti e che, anno dopo anno, resta un appuntamento fisso delle feste.

Miracolo sulla 34ª strada

Natale sulla 34esima strada

È uno dei film natalizi più magici di sempre. La storia di un uomo che sostiene di essere il vero Babbo Natale diventa un viaggio tra sogni, innocenza e fiducia nell’impossibile. Perfetto per riscoprire lo spirito autentico delle festività. Il film si può trovare su Prime Video o Disney+.

Il Grinch

Da una scena de Il Grinch

Verde, scorbutico e alergico al Natale: Il Grinch è uno dei personaggi più famosi delle feste. Dietro la sua scorza dura, però, si nasconde un cuore pronto a scaldarsi. Un film che unisce ironia, magia e una piccola grande lezione sul vero significato del Natale: si può reperire su Amazon Prime Video.

Una poltrona per due

Una poltrona per due

In Italia è ormai una tradizione tanto quanto il panettone. La storia di uno scambio di vite orchestrato per una scommessa è diventata un cult assoluto, tra battute memorabili e critica sociale. Per molti, Natale non inizia davvero finché non va in onda questo film. È disponibile su Amazon Prime Video.

Polar Express

Polar Express

Un viaggio magico verso il Polo Nord, a bordo di un treno diretto alla casa di Babbo Natale. Un film d’animazione – che si può guardare su Amazon Prime Video – capace di riportare grandi e piccoli nel mondo dell’infanzia, dove tutto è ancora possibile, basta solo crederci.

Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christimas

A metà tra Halloween e Natale, questo capolavoro firmato Tim Burton è una favola gotica che ha conquistato intere generazioni. Un classico alternativo, perfetto per chi ama le atmosfere un po’ dark ma non vuole rinunciare alla magia delle feste. Lo trovate su Prime Video e Disney+.

Parenti serpenti

Parenti Serpenti

Un Natale molto diverso da quello delle fiabe: crudele, realistico, amaro. Mario Monicelli firma una commedia nera che racconta con spietata ironia le dinamiche familiari. Un film che fa sorridere, riflettere e, in fondo, anche un po’ rabbrividire.

Vacanze di Natale (dei Vanzina)

Vacanze di Natale

Da Cortina alle Maldive, dentro alberghi di lusso e famiglie caotiche: le commedie dei fratelli Vanzina hanno costruito un vero e proprio immaginario delle feste all’italiana. Un concentrato di nostalgia, mode e situazioni cult diventate patrimonio pop. Disponibile su Google Play Film.

A Christmas Carol

A Christmas Carol

Il capolavoro di Charles Dickens ha ispirato innumerevoli versioni cinematografiche, tutte legate alla storia di Ebenezer Scrooge, un uomo avaro e solitario che la notte di Natale viene visitato da tre spiriti. Un racconto senza tempo sul valore del cambiamento, della memoria e della generosità che, ogni anno, torna a ricordarci il vero significato delle feste. Disponibile in diverse versioni: in foto quella del 2009, disponibile su Prime Video e Disney+.