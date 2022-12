“L’amore non va in vacanza” avrà un sequel 17 anni dopo, confermate Cameron Diaz e Kate Winslet “The Holiday” la commedia romantica natalizia con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black avrà un sequel dopo 17 anni dal primo film.

A cura di Ilaria Costabile

Si tratta di uno dei film di Natale più amati di sempre, The Holiday, conosciuto in Italia come "L'amore non va in vacanza" potrebbe avere un sequel 17 anni dopo. La commedia con protagonisti Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black continua a riscuotere un grande successo, e stando alle prime voci sul progetto, pare che tutti i protagonisti abbiano già confermato la loro presenza.

Il sequel di The Holiday

Il film raccontava raccontava la storia di Amanda Woods (Cameron Diaz) e Iris Simpkins (Kate Winslet) che per Natale decidono di scambiarsi le rispettive abitazioni per allontanarsi dalla routine e darsi l'opportunità di vivere delle emozioni nuove. È così, quindi, che una si ritrova nella fredda e innevata Inghilterra, mentre l'altra a Los Angeles, ed è lì lontano dalla loro solite vite che troveranno l'amore. E saranno proprio queste storie, nate per caso, al centro del nuovo film in cui verranno indagati quegli amori nati nel lontano 2006 e che, dopo quasi vent'anni, potrebbero rivivere sul grande schermo. L'idea sarebbe quella di iniziare le riprese in Europa, principalmente nel Regno Unito, e ovviamente la promessa è che possa essere un film "commovente ed emozionante". Secondo una fonte, come riportato dal The Sun: "Ha senso rivisitare le storie di quei personaggi e vedere come si sono evoluti i loro amori".

Il ritorno di Cameron Diaz

Il film ebbe un successo clamoroso, con un budget piuttosto alto, circa 70 milioni di sterline, gli incassi fecero quadruplicare le spese, e ogni anno la commedia cattura l'attenzione del pubblico che, ormai, l'ha incluso tra i titoli più amati del periodo natalizio. Sarebbe, inoltre, uno dei primi progetti a cui Cameron Diaz potrebbe partecipare dopo aver dichiarato di voler prendere le distanze dal mondo di Hollywood, dicendosi appagata dalla sua vita di attrice, ma desiderosa di provare nuove esperienze. Tra gli ultimi progetti, uno su Netflix dello scorso giugno.