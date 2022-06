Cameron Diaz torna a recitare a 8 anni dal ritiro grazie a Netflix: “Sono così in ansia” Si chiama “Back in Action” ed è il film che segna il ritorno di Cameron Diaz al cinema. L’attrice ritrova Jamie Foxx dopo “Ogni maledetta domenica” e “Annie”, suo ultimo film prima del ritiro.

A otto anni di distanza dal suo ultimo film, Cameron Diaz rientra nel mondo del cinema grazie a Netflix. Si chiama proprio "Back in Action" e sarà la co-protagonista insieme a Jamie Foxx: "Solo uno come Jamie Foxx poteva convincermi", ha fatto sapere l'attrice in una stories che è un mini teaser nel quale i due attori conversano al telefono anticipando che stanno per girare qualcosa insieme: "Oddio, mi sento così in ansia", dice Cameron Diaz nel video. In una recente intervista aveva dichiarato di sentirsi molto meglio dopo aver lasciato il mondo del cinema. Adesso, è arrivata l'offerta giusta.

Cameron Diaz e Jamie Foxx di nuovo insieme

"Back in Action" riunisce di nuovo Jamie Foxx e Cameron Diaz, che hanno già lavorato insieme nel 1999 nel cult "Ogni maledetta domenica", così come nel 2014 nel remake di "Annie", a oggi ultimo film di Cameron Diaz prima del suo ritiro auto-imposto. Nel teaser, pubblicato anche da Jamie Foxx su Twitter, Cameron Diaz rivela di non sentirsi molto a suo agio con l'idea di tornare al cinema dopo un lungo ritiro. La gag funziona, perché Jamie Foxx le dice che adesso le passa una persona esperta di ritiri e rientri, questa persona è il noto giocatore di Football Tom Brady, che si era ritirato all'inizio della stagione per poi rientrare nei Tampa Bay Buccaneers.

Le parole di Cameron Diaz dopo il ritiro

Nel corso di un intervista con Kevin Hart, nel format "Hart to Heart", Cameron Diaz aveva spiegato che non sarebbe mai più rientrata nel mondo del cinema e che non le mancava affatto: "Non ho fatto nient'altro che questo, funzionava ma per me non era abbastanza. Amavo recitare, ma c'erano così tante parti della mia vita che non andavano bene. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. La mia routine in un giorno è letteralmente ciò che riesco a fare da sola. Ed è la sensazione più bella. Ho avuto pace nella mia anima curandomi di me stessa". Il cinema recupera una delle sue protagoniste, il suo nome in film che hanno fatto la storia, da "Tutti pazzi per Mary" a "Cose molto cattive", da "Ogni maledetta domenica" a "Minority Report".