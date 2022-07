Julianne Moore sarà presidente di giuria alla Mostra del cinema di Venezia 2022 L’attrice americana Julianne Moore presiederà la giura internazionale della prossima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre.

A cura di Elisabetta Murina

Julianne Moore sarà la presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre. L'attrice americana, premiata con l'Oscar per la sua interpretazione in Still Alice nel 2014, assegnerà il Leone d'Oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali previsti dal concorso. In giuria anche il regista argentino Mariano Cohn, l'italiano Leonardo Di Costanzo, che ha rimato il successo Ariaferma, la francese Audrey Diwan, l'attrice iraniana Leila Hatam, il giapponese Kazuo Ishiguro e lo spagnolo Rodrigo Sorogoyen. Ad annunciarlo oggi, 15 luglio, la Biennale di Venezia.

La carriera di Julianne Moore

Nel corso della sua carriera, Julianne Moore ha recitato per il piccolo e grande schermo, diventando un'attrice versatile, capace di immedesimarsi in ruoli sempre diversi. È stata la prima americana a essere premiata, grazie alla sua interpretazione, ai Festival di Berlino, a quello di Cannes e a Venezia, rispettivamente con The Hours, Maps to the star e Lontano dal Paradiso. Negli anni ha recitato in più di 70 film diversi e nel 2014 ha vinto il Premio Oscar per la sua interpretazione di Alice Howard in Still Alice.

La giuria della Mostra del cinema di Venezia 2022

Quest'anno la giuria internazionale del Festival di Venezia 2022 sarà composta da 7 membri. Oltre all'attrice Julianne Moore, ci saranno anche il regista argentino Mariano Cohn, l'italiano Leonardo Di Costanzo, che ha diretto il film Ariaferma, la francese Audrey Diwan, gli sceneggiatori Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen, rappresentanti della Spagna e del Giappone.

La giuria assegnerà i seguenti premi: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.