In arrivo il live action degli Gli Aristogatti, il classico Disney del 1970 Il cartone animato Gli Aristogatti sarà il prossimo titolo Disney ad avere un adattamento live action: il film sarebbe già in fase di sviluppo, non ancora annunciato dalla casa di produzione.

A cura di Gaia Martino

Casa Disney continua a regalare live action per far rivivere nuove emozioni agli amanti dei cartoni animati più amati di sempre. Dopo Il Re Leone, Il libro della Giungla, La Bella e La Bestia, Lilli e il Vagabondo, ora tocca ad un altro, uno dei titoli più amati dai fan della Disney, Gli Aristogatti. Il classico basato su una storia di Tom McGowan e Tom Rowe, distribuito nel 1970, tornerà sugli schermi con la sceneggiatura di Will Gluck, regista di Peter Rabbit, e sarà prodotto dalla Olivia Bridge Entertainment. Secondo quanto riportato da Deadline.com il progetto sarebbe già in lavorazione e potrebbe seguire la riproduzione fotorealistica come già successo con Lilli e il Vagabondo.

Il live action de Gli Aristogatti come Lilli e il Vagabondo

Il film originale Disney segue una famiglia di gatti aristocratici, mamma Duchessa ed i suoi tre gattini, Bizet, Minou e Matisse, che vivono in una casa lussuosa a Parigi. Quando il maggiordomo del loro proprietario scopre che gli animali di casa riceveranno un'enorme fortuna, decide di rapirli e abbandonarli in una terra sconosciuta. Lì i protagonisti conosceranno un randagio di nome Romeo che li aiuterà a trovare la via di casa e conquistare ciò che gli spetta. Il nuovo film sarà basato sulla storia originale e adatterà le immagini classiche animate in funzionalità live action. Si legge che per i personaggi principali, principalmente gatti, la riproduzione fotorealistica sarà analoga a quella del remake del cartone Lilli e il Vagabondo, distribuito nel 2019.

Live Action Lilli e il Vagabondo

Quando uscirà nelle sale

Essendo in fase di sviluppo, non ci sono informazioni riguardo la messa in onda nei grandi schermi del live action degli Aristogatti. Si legge su Deadline che è aperta anche l'ipotesi di distribuire il nuovo film in streaming, sulla piattaforma Disney+ proprio come già accaduto con Lilli e il Vagabondo, nel novembre 2019.