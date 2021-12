In La Bella e la Bestia c’è il primo personaggio apertamente gay nella storia della Disney Nel live action de “La bella e la Bestia”, che andrà in onda questa sera su Rai1, ci sarà il primo personaggio apertamente gay della storia delle produzioni di Walt Disney. È Le Tont, lo scagnozzo di Gaston, che rappresenta un vero e proprio momento di svolta.

Rivoluzione nel mondo della Disney. Ne live action de La Bella e la Bestia, che andrà in onda questa sera su Rai1, ci sarà il primo personaggio apertamente gay nella storia delle produzioni di Walt Disney. Ci sarà per la prima volta una storia di attrazione omosessuale, come ha rivelato il regista Bill Condon nel corso di una intervista ad "Attitude", parlando di "Le Tont" (in originale Le Fou), scagnozzo di Gaston, interpretato da Josh Gad. Sarà lui il protagonista anche del prequel de La Bella e la Bestia, che racconterà i primi anni dell'amicizia tra Le Tont e Gaston.

Cosa pensa il regista Bill Condon del personaggio di Le Tont

Le Tontè un personaggio che un giorno vuole essere come Gaston ed un altro invece vorrebbe baciarlo

Queste le dichiarazioni del regista che ritiene che l'attrazione di Le Tont per Gaston sia assolutamente autentica e palese. Un messaggio di apertura della Disney per la comunità LGBT? Molto probabile. Siamo ad un punto di svolta per la Disney, con il film che ha già debuttato sul grande schermo il 16 marzo 2017.

Questo potrebbe essere davvero un momento di svolta per la Disney. È un momento breve ma esplicitamente gay. Un messaggio che verrà visto in tutti i paesi del mondo, anche quelli in cui non è ancora accettato – se non addirittura illegale – essere gay. È solo un primo passo verso la creazione di un mondo cinematografico che riflette quello in cui molti di noi sono orgogliosi di vivere. Un passo nella giusta direzione e mi congratulo con Disney per il grande coraggio. In questo modo si spera di aiutare a cambiare gli atteggiamenti e portare un reale progresso sociale.

Le Tont è il protagonista del prequel de La Bella e la Bestia

Il personaggio di Le Tont sarà il protagonista del prequel de La Bella e la Bestia, le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2022. La miniserie, divisa in otto puntate, si concentrerà su come è nata l’amicizia tra Gaston e Le Tont. Nello specifico, i produttori hanno spiegato che racconterà gli anni prima della loro storia d'amore. Insieme, saranno impegnanti in un viaggio con Tilly, la sorellastra di Le Tont, dopo che una sorprendente e inaspettata rivelazione del passato della donna è venuta alla luce. Pare però che molte dinamiche siano ancora in costruzione e Josh Gad, l'attore che interpreta Le Tont, ha svelato a Variety: "Aspettatevi l’inaspettato”.