La serie The Kardashians su Disney +, nuovi racconti sulla famiglia più famosa d’America Arriva su Disney+ “The Kardashians” la seria che racconta le vicende della famiglia più nota d’America. Un progetto che strizza l’occhio al reality “Al passo con i Kardashian”, chiuso definitivamente sei mesi fa.

A cura di Ilaria Costabile

Arriverà su Disney+ nei prossimi mesi "The Kardashians" la serie sulla famiglia più famosa d'America pronta a conquistare i fan con un nuovo capitolo dedicato alle vite di Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. La piattaforma streaming, quindi, si è aggiudicata gli episodi inediti della serie che strizza l'occhio al successo del reality "Al passo con i Kardashian" che ha chiuso definitivamente i battenti sei mesi fa.

La nuova serie sulle Kardashian

Si tratta di una delle famiglie più note d'America, che è riuscita ad entrare nelle maglie del cinema, della moda, della musica e anche della beauty routine, creando dei marchi conosciuti in tutto il mondo. La serie è stata prodotta da Ben Winston e scritta da Danielle King che figura come showrunner. Le riprese di questo nuovo progetto sono iniziate tra settembre e ottobre del 2021 e il racconto dei vari episodi è incentrato sulla vita di ognuna delle sorelle Kardashian/Jenner, partendo dal divorzio più chiacchierato di sempre, quello tra Kim e Kanye West, dai contorni attualmente poco definiti, a cui seguirà la seconda gravidanza di Kylie e l'amore tra Kourtney con Travis Barker. Al momento non è stata fornita una data precisa d'arrivo sulla piattaforma, ma è probabile che l'esordio su Dinsey+ sia previsto per la primavera 2022.

La fine del reality più lungo della tv americana

Solo sei mesi fa, infatti, c'era statoil saluto dell'intera famiglia con l'ultimo episodio di "Al passo con i Kardashian"il primo reality nella storia della tv americana totalmente incentrato su delle celebrità che, infatti, riscosse un incredibile successo sin dalle prime stagioni. Tanti gli avvenimenti raccontati nel corso delle puntate dello show, arrivato a ben venti stagioni e 14 anni di messa in onda, dove si sono susseguite litigate, confessioni inaspettate, matrimoni, gravidanze, storie d'amore finite, feste ed eventi incredibili e sfarzosi, ma non è mancato soprattutto il racconto di un legame familiare più che solido.