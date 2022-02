Il mondo dello spettacolo piange Monica Vitti: Amadeus incredulo e commosso in sala stampa a Sanremo La morte di Monica Vitti addolora il mondo dello spettacolo. Al Festival di Sanremo 2022 è stata ricordata in sala stampa con un lungo applauso, mentre Amadeus scuoteva la testa incredulo.

Il mondo dello spettacolo piange la morte di Monica Vitti. La straordinaria attrice si è spenta a 90 anni, dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio è stato Walter Veltroni che è stato autorizzato da Roberto Russo, il compagno di Monica Vitti: "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto". Poi è giunto il messaggio di cordoglio del Presidente del Consiglio Mario Draghi:

"Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime profondo cordoglio per la morte di Monica Vitti. Attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo".

Numerosi i messaggi di omaggio da parte di volti noti del mondo dello spettacolo. Eccone alcuni.

L'applauso della sala stampa di Sanremo

"Tutti ricorderemo le sue interpretazioni, la sua passione, la sua grande professionalità, la sua grande bellezza. Lascia un vuoto importante anche nella vita di questo Paese": così è stata ricordata Monica Vitti nella sala stampa di Sanremo. Per lei un lungo applauso, mentre Amadeus appariva commosso e incredulo.

Giulio Base

L'attore e regista Giulio Base ha rimarcato come Monica Vitti fosse un'attrice completa e una donna straordinaria: "Aveva tutto. Tutto. Ciao Monica. Riposa in pace".

Barbara D'Urso

"Una delle più grandi di sempre, una delle più belle in assoluto…Leggendaria in ogni sua sfaccettatura… Ciao splendida ribelle. Gli artisti non muoiono mai".

Lunetta Savino

"Meravigliosa Monica, te ne sei andata in punta di piedi. Il tuo sorriso e il tuo talento continueranno a illuminarci".

Simona Ventura

"Se ne va Monica Vitti, la mia attrice preferita nella storia del cinema italiano. Al di là della fine di una sofferenza lunghissima, piango per la perdita di un talento così immenso! Ci rimangono i tuoi film, tanti capolavori senza tempo! Buon viaggio!".

Maurizio Pistocchi

"Il 2022 si porta via anche #monicavitti, straordinaria attrice e donna affascinante e bellissima. È stata una delle protagoniste della grande stagione della commedia all’italiana, aveva 90anni. Sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace".