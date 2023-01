Hugh Jackman: “Per essere Wolverine, 6 mesi di allenamento. Steroidi? Non amo il mio lavoro così tanto” Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine nel film Deadpool 3. L’attore ha replicato a chi insinua che il fisico statuario che sfoggia quando interpreta quel ruolo sia dovuto all’uso di steroidi.

Hugh Jackman tornerà a vestire i panni di Wolverine nel film Deadpool 3, la cui uscita al momento sembra prevista per l'8 novembre 2024. In un'intervista rilasciata a Who’s Talking To Chris Wallace, l'attore ha spiegato che per recuperare la perfetta forma fisica necessaria a tornare a interpretare quel personaggio, si sottoporrà a sei mesi di allenamento.

Sei mesi di allenamento per tornare a essere Wolverine

Hugh Jackman ha dichiarato che si allenerà per sei mesi per tornare a interpretare Wolverine. In quel lasso di tempo, trascorrerà le sue giornate sottoponendosi al duro allenamento e circondandosi della sua famiglia:

Ho imparato che c'è bisogno di tempo. Abbiamo sei mesi prima che inizino le riprese e non farò altro se non questo. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Questo sarà il mio lavoro per sei mesi. In questo momento, devo dire che sono in forma. Fare circa otto spettacoli a settimana a Broadway cantando e ballando, mi ha aiutato. Sono in salute, dunque parto avvantaggiato.

Hugh Jackman non assume steroidi

Nel corso della stessa intervista, ha anche replicato a coloro che lo accusano di assumere steroidi per ottenere il giusto fisico per interpretare Wolverine: "No, amo il mio lavoro e amo Wolverine ma non così tanto". E ha continuato:

Mi sono stati raccontati gli effetti collaterali di queste sostanze. Perciò no, faccio tutto alla vecchia maniera. E, ti dirò, mangio ancora più pollo, mi dispiace per i vegani, i vegetariani e le galline.

La morte del padre e la difficoltà a superare la sua assenza

