È morta Carol Locatell, stella del cinema horror e di Venerdì 13 Era nota ai fan del mondo dell’horror per il suo ruolo nel quinto film della saga Venerdì 13. Lavorò in Scandal per Shonda Rhimes. Aveva 82 anni.

Era nota ai fan del mondo dell'horror per il suo ruolo nel quinto film della saga Venerdì 13. È morta all'età di 82 anni Carol Locatell. Il suo ruolo nel film dedicato al maniaco Jason Vorhees era quello della sboccata vicina di casa di un istituto psichiatrico, la signora Ethel. Nel film, con il personaggio che interpreta suo figlio, verrà uccisa brutalmente proprio dal killer. Di fatto, la sua performance rubò la scena risultando una delle più apprezzate dell'intero film. Lavorò con Shonda Rhimes partecipando alla quarta stagione di Scandal nel ruolo di Bitsy Cooper. Era il 2014.

La carriera

Il primo film di Carol Locatell è stato nel 1973, uno dei migliori film della blaxploitation "Coffy". Ha lavorato anche in "Paternity", "Best Friends" e "Sharky's Machine" accanto a Burt Reynolds. In televisione ha lavorato, oltre che con Shonda Rhimes, nei drama Bonanza, M*A*S*H, ER, The Practice, Settimo Cielo, Touched by an Angel, Without a Trace e Grey's Anatomy. Con Venerdì 13 è diventata un'icona per gli appassionati dei film horror. Il giornalista Sean Clark, massimo esperto della saga horror, fa sapere: "Carol ha perso la sua battaglia contro il cancro. Il mio cuore va a suo marito Greg e a tutta la loro famiglia. Ho avuto la grande fortuna di lavorare con lei per più di 15 anni ed era una persona straordinaria. Avrebbe dovuto apparire allo Spookala in Florida nel dicembre 2022 e al CreepieCon nel febbraio 2023. Ha scoperto del cancro poco prima di Spookala e ha dovuto annullare la sua presenza".

La vita privata e la morte

Carol Locatell è stata sposata con il musicista e compositore Gregory Prestopino. La coppia viveva tra New York City e Thousand Oaks, in California, la loro primaria residenza. Aveva scoperto di avere il cancro nel dicembre 2022 ed è morta nell'aprile 2023.