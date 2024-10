video suggerito

C'è ancora domani di Paola Cortellesi arriva in America: un anno fa usciva nelle sale italiane C'è ancora domani, il primo film con la regia di Paola Cortellesi, sta per approdare in America. Dopo essere stato venduto in 126 Paesi, tra cui Cina e Corea del Sud, è pronto a conquistare anche il pubblico degli States, visto il riscontro avuto anche in Europa.

A cura di Ilaria Costabile

È stato il film italiano più visto del 2023 e ora C'è ancora domani arriva in America. Dopo essere stato in diversi paesi in cui, difficilmente, arrivano titoli italiani, come Cine, Corea del Sud, adesso sbarca oltreoceano. Sarà interessante vedere il riscontro da parte del pubblico, dal momento che anche in Europa ha riscosso un certo successo.

L'arrivo in America e in Canada

L'esordio alla regia di Paola Cortellesi è stato venduto in 126 Paesi e ora si prepara per la traversata americana, dopo la quale arriverà anche in Canada. Il film sarà distribuito dalla Greenwich Entertainment, una società di distribuzione cinematografica indipendente che ha sede a Los Angeles. Un viaggio, quello di C'è ancora domani, che testimonia l'attenzione per tematiche importanti come la violenza di genere e, soprattutto, risponde all'esigenza del cinema di innovarsi, raccontando storia intense in maniera inusuale, come d'altronde ha provato a fare l'attrice romana.

Il successo di C'è ancora domani

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti, sia in Italia che all'estero, come in Australia dove ha conquistato un premio al Festival del Cinema di Sydney. Al box office italiano ha incassato 36,8 milioni con 5 milioni e mezzo di spettatori, raggiungendo il primo posto nella classifica dei film più visti del 2023. È rientrato anche nella top ten dei film che hanno incassato di più nella storia, posizionandosi proprio al decimo posto, mentre conquista il quinto posto tra i film italiani di maggior successo. C'è da dire che la programmazione in Italia ha superato i normali standard previsti per gli altri film, di fatto è stata continuativa per 22 settimane, ciò significa che per circa sei mesi è stato possibile vedere C'è ancora domani al cinema. Per ben 7 settimane, d'altra parte, è stato in cima alle classifiche dei box office e per altre ancora risultava tra i più visti, tanto che nel 2024 risulta finora il miglior incasso per un film italiano. Anche in Europa ha avuto un certo riscontro, come in Francia, dove tra i film italiani è stato il più visto negli ultimi dieci anni.