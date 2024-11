Terrifier 3 ammazza il box office: sale in testa alla classifica al primo giorno al cinema

video suggerito

Un esordio ‘affilato'. Terrifier 3, il film di Damien Leone che segue gli ammazzamenti sanguinosi di Art il Clown, ha esordito salendo subito in testa alla classifica del box office italiano, al suo primo giorno di programmazione. Scalzato, quindi, Parthenope di Paolo Sorrentino, che chiude la giornata di ieri con un onorevole secondo posto. In Terrifier 3, Art il Clown fa a pezzi i bambini e il Natale; questo sembra piacere al pubblico nostrano.

Gli incassi di Terrifier 3 al primo giorno di programmazione

Al suo primo giorno di programmazione, Terrifier 3 ha incassato 261mila euro portando al cinema circa 33mila presenze. A questi dati vanno aggiunti quelli clamorosi dell'anteprima del 31 ottobre e quindi il film di Damien Leone è già a quota 1.7 milioni di euro incassati con 218mila presenze. Un successo che risponde alle attese: Terrifier 3 potrebbe essere il sequel horror più visto di sempre.

Parthenope al secondo posto, esordio timido per Uno Rosso

Parthenope di Paolo Sorrentino è al secondo posto: ieri ha incassato 14omila euro e ha portato al cinema 20mila spettatori. Gli incassi totali del film veleggiano verso i 6 milioni di euro: per adesso, siamo a 5.2 milioni. Al terzo posto il timidissimo esordio dell'action movie con Dwayne Johnson, Uno Rosso: 77mila euro incassati per circa 10mila presenze. In prospettiva, non sembrano dati incoraggianti. Al quarto posto c'è Berlinguer – La grande ambizione: 76mila euro di incassi per 11mila presenze (totale: 1.5 milioni di euro; 229mila presenze).

Celeste Dalla Porta in Parthenope di Paolo Sorrentino.

Il ragazzo dai pantaloni rosa è il quinto film più visto di ieri: 75mila euro e 11mila presenze (totale: 339mila euro e 69mila presenze). The Substance arretra: 70mila euro per 9.563 presenze (totale 1.1 milioni di euro; 154mila presenze). Venom – The Last Dance ha incassato 64mila euro per 8.5mila presenze ma nel totale ha già incassato 6.2 milioni di euro per 776mila presenze. Longlegs fa 49.890 euro per 6.653 presenze (totale: 1.225.843 e 155.010 presenze). Chiudono la Top 10 Eterno Visionario (20.602 euro; 3.191 presenze) e Anora (19.590; 3.119).