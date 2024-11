video suggerito

Il ragazzo dai pantaloni rosa primo al box office: le lacrime di Claudia Pandolfi spingono il film Dopo le lacrime di Claudia Pandolfi, virali sul web, arriva il primo posto per “Il ragazzo dai pantaloni rosa” che racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena. Parthenope resiste al secondo posto, Terrifier 3 scivola al quinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ragazzo dai pantaloni rosa è un caso. Il film è primo al box office dopo la settimana del 9-10 novembre 2o24. Soltanto 24 ore prima, lo sfogo virale di Claudia Pandolfi, in lacrime sul web, per i commenti entusiasti arrivati sul film e per le tantissime testimonianze, considerato che il film racconta la storia drammatica di un ragazzo vittima di bullismo per i suoi pantaloni rosa. È la storia vera di Andrea Spezzacatena, che si tolse la vita il 20 novembre 2012. Il film ha superato Parthenope di Paolo Sorrentino e l'horror del momento, Terrifier 3.

Il ragazzo dai pantaloni rosa primo al box office: gli incassi

Il ragazzo dai pantaloni rosa primeggia con un incasso di 396 mila euro e 54 mila presenze nella sola giornata di domenica 10 novembre. Il totale è a 1.137.698 euro con 178 mila presenze. Parthenope al botteghino continua a fare bene: il film di Paolo Sorrentino realizza 371 mila euro per 49 mila presenze e sul totale siamo già a 6.2 milioni di euro e 869 mila presenze. Il terzo posto è per il film Uno Rosso: 349 mila euro e 44 mila presenze (totale 951 mila euro; 122 mila presenze).

Berlinguer quarto, Terrifier scende al quinto

Nella giornata di domenica il film con Elio Germano Berlinguer – La grande ambizione è quarto e supera di misura Terrifier 3, che cala al quinto. Gli incassi del primo: 331 mila euro e 46 mila presenze (2.3 milioni di euro e 337 mila presenze totali); il secondo: 274 mila euro, 32 mila presenze (2.8 milioni di euro; 342 mila presenze totali). Venom – The Last Dance al sesto posto: 197 mila euro, 24 mila presenze (6.8 milioni di euro, 850 mila presenze totali). The Substance con Demi Moore: 166 mila euro e 21 mila presenze e 1.6 milioni di euro e 218 mila presenze totali). Il robot selvaggio fa segnare 156 mila euro e 22 mila presenze e incassi totali per 5.9 milioni di euro e 848 mila presenze. Nono posto per Eterno Visionario: 102 mila euro, 15 mila presenze (253 mila euro, 37 mila presenze totali). Decimo posto per Longlegs: 94 mila euro d'incassi, 11 mila presenze (1.5 milioni di euro e 195 mila presenze totali).