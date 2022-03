Bentornato papà stasera su Rai 1: cast, trama e significato del film di Domenico Fortunato “Bentornato papà” è il film in prima serata su Rai1 mercoledì 2 marzo, diretto e interpretato da Domenico Fortunato, che parla della storia di una famiglia improvvisamente sconvolta da un tragico e inaspettato evento.

A cura di Ilaria Costabile

In prima serata su Rai1 arriva il film "Bentornato papà", diretto e interpretato da Domenico Fortunato, dopo aver debuttato in anteprima al Bif&st 2021. Nel cast ci sono anche Donatella Finocchiaro, Silvia Mazzieri e il figlio di Nadia Rinaldi, Riccardo Mandolini e con la partecipazione di Giorgio Colangeli. Il film racconta la storia di Franco e della sua famiglia, a cui è legato da un sentimento profondo e nella quale, però, non mancano incomprensioni. Un evento, inaspettato, sconvolgerà la vita del protagonista, ma sarà anche l'occasione per ognuno di loro di mettersi nuovamente in discussione, cambiando ancora una volta l'equilibrio dei loro legami. La produzione è di Altre Storie in collaborazione con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission. Il film, infatti, è girato tra Martina Franca, Taranto e Roma.

Il cast completo: attori e personaggi interpretati

Protagonisti della pellicola sono attori noti e altri che sono al loro esordio cinematografico. Oltre a ruolo di Franco, interpretato da Domenico Fortunato, che dà vita ad un uomo che si è sempre prodigato per la sua famiglia, senza risparmiarsi mai e dedicato la sua vita al lavoro, altro personaggio importante è quello di Anna, interpretata da Donatella Finocchiaro, una moglie apprensiva e amorevole che supporta il marito in ogni circostanza. Andrea, il figlio di Franco, interpretato da Riccardo Mandolini è uno studente che si trova a destreggiarsi tra inquietudini e ambizioni; nel ruolo di Alessandra, la figlia del protagonista, che coltiva il desiderio di diventare insegnante c'è un'attrice esordiente, Giuliana Simeone. Altri sono i personaggi che compaiono nel film

Giulio Beranek è Luca

Silvia Mazzieri è Claudia

Sara Putignano è Daniela

Franco Ferrante è il Dott. Amati

Giorgio Colangeli è zio Silvano

Dino Abbrescia è Giovanni

Domenico Fortunato e Donatella Finocchiaro, Franco e Anna in "Bentornato Papà"

La trama del film

Il film è una storia d'amore familiare, una storia fatta di sofferenza ma anche di tanta tenerezza e desiderio di accoglienza, comprensione. Nella vita di Franco sembra andare tutto bene, sembra non ci siano problemi, fin quando un tragico evento mette a repentaglio la sua salute e tutti i suoi cari sono chiamati a mettersi in discussione, ad impegnarsi affinché i problemi vengano superati e un momento di dolore diventa l'occasione per ritrovarsi e sanare anche ferite del passato.

Domenico Fortunato e Riccardo Mandolini, Franco e il figlio Andrea nel film

Dove è stato girato Bentornato papà

"Bentornato papà" è stato girato per la maggior parte a Martina Franca, in provincia di Taranto. Ci sono poi alcune scene girate a Roma e anche a Ostia.