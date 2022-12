Beata te con Serena Rossi e Fabio Balsamo: trama e cast del film di Sky Beata Te sarà disponibile dal 25 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema. Il film con Serena Rossi e Fabio Balsamo sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Da venerdì 25 dicembre, in prima assoluta, sarà disponibile su Sky e NOW il film Beata Te per la regia di Paola Randi. Nel cast del film Serena Rossi e Fabio Balsamo. Firmano la sceneggiatura Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi ed è tratto dall'opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni. È una commedia che affronta, con temi leggeri ma senza banalità, il tema della maternità e della libera scelta. Nel cast anche Elisa Di Eusanio, Herbert Ballerina e Gianni Ferreri.

Il cast: attori e personaggi

Ecco il cast completo del film Beata Te, disponibile dal 25 dicembre, su Sky Cinema e in streaming on demand sulla piattaforma NOW.

Serena Rossi nel ruolo di Marta

Fabio Balsamo nel ruolo di Gabriele

Paola Tiziana Cruciani nel ruolo di Ornella

Gianni Ferreri nel ruolo di Pino

Valentina Correani nel ruolo di Ilaria

Elisa Di Eusanio nel ruolo di Emma

Corrado Fortuna nel ruolo di Claudio

Emiliano Masala nel ruolo di Gianluca

Alessandro Riceci nel ruolo di Alessandro

Caterina Bernardi nel ruolo di Gloria.

La trama del film Beata Te

La trama del film Beata Te è incentrata sulla storia di Marta (Serena Rossi) è una regista di teatro, single e tutto sommato soddisfatta della sua vita, a un passo dal debutto del suo Amleto. Al suo quarantesimo compleanno riceve una visita inaspettata: l'Arcangelo Gabriele (Fabio Balsamo), che vorrebbe annunciarle la nascita di un figlio. Ma Marta non è sicura di volere un figlio “in dono” e chiede tempo per pensarci. Preso alla sprovvista da questa richiesta, costretto a fermarsi sulla Terra più del previsto, Gabriele si trasferirà a casa sua e le starà accanto per le due settimane che a Marta serviranno per capire cosa vuole per sé stessa e per essere felice.

"Quando, in principio, Lisa Nur Sultan mi ha parlato di “Beata te”, già l’idea l’ho trovata folgorante.

Una donna che compie quarant’anni e vede, in pratica, materializzarsi davanti agli occhi il

famigerato orologio biologico, nei panni dell’Arcangelo Gabriele, è già di per sé geniale", ha dichiarato la regista Paola Randi. "È stata un po’ una magica mistura di fattori che hanno reso questo set uno dei più armonici e felici che ricordi e credo che traspaia e si rifletta sul film e lo carichi di cuore e divertimento. Perché come ci insegnano le maestre e i maestri, la commedia rende liberi…e felici.."