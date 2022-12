Downton Abbey, il film sequel della serie cult: trama, cast e curiosità Downton Abbey è il film sequel dell’omonima serie. Michael Engler segue le vicende della famiglia Crawley e della servitù che lavora presso la tenuta. La famiglia sarà sconvolta dalla visita di re Giorgio V e della famiglia reale, che farà veramente di tutto per difendere il proprio onore.

Downton Abbey è il film diretto da Michael Engler sequel dell'omonima serie televisiva ambientata all’inizio del XX secolo, nello Yorkshire, e trasmessa dal 2010 al 2015 per un totale di 52 episodi. La trama racconta sempre le vicende della famiglia Crawley e della servitù che lavora presso la tenuta Downton Abbey. La famiglia viene sconvolta dalla visita di re Giorgio V e della famiglia reale, pronta a tutto per difendere il proprio onore. Nel cast alcuni attori della serie ma anche nuovi “innesti”. Il film, della durata di 122 minuti, è prodotto da Carnival Film & Television e Focus Features.

La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Julian Fellowes, che figura anche tra i produttori con Gareth Neame e Liz Trubridge. La direzione della fotografia è di Ben Smithard mentre il montaggio è stato realizzato da Mark Day. Le musiche originali sono state composte da John Lunn invece i bellissimi costumi, ammirati anche nella serie tv, sono opera di Anna Mary Scott Robbins. Sicuramente, i fan affolleranno le sale e il film potrebbe rivelarsi un’enorme sorpresa al botteghino. Quest'anno è stato distribuito il sequel Downton Abbey II – Una nuova era disponibile su Amazon Prime Video e NOW.

La trama del film Downton Abbey

La locandina del film Downton Abbey

Sequel della famosa serie tv ambientata all’inizio del XX secolo nello Yorkshire, la narrazione del film parte dal 1927 e racconta le vicende della famiglia Crawley e della servitù che lavora presso la tenuta Downton Abbey. La famiglia sarà sconvolta dalla visita di re Giorgio V e dei reali, che si sostituiranno quasi ai veri padroni di casa. L'evento più atteso dell'anno rischia di fallire miseramente quando Tom l'irlandese tenterà di imporre le sue idee indipendentiste, facendo storcere il naso ai reali. Inoltre, Charles Carson verrà sostituito dal maggiordomo Thomas Barrow e l'intero gruppo di domestici di Downton Abbey – per decisione del sovrano – verrà sostituito dallo staff della Casa reale. Tutto ciò manderà in crisi i Crawley che dovranno sapersi muovere con attenzione per difendere il loro onore.

Il cast: attori e personaggi

Hugh Bonneville e Michelle Dockery

Il fenomenale cast conta la presenze di attori della serie ma anche di nuovi “arrivati”. Infatti, troveremo Hugh Bonneville (Robert Crawley, Conte di Grantham), Laura Carmichael (Edith Pelham, Marchesa di Hexam), Jim Carter (signor Charles Carson), Raquel Cassidy (Phyllis Baxter), Brendan Coyle (signor John Bates), Michelle Dockery (Lady Mary Talbot), Kevin Doyle (signor Joseph Molesley), Joanne Froggatt (Anna, signora Bates), Matthew Goode (Henry Talbot), Harry Hadden-Paton (Herbert Pelham, Marchese di Hexam), Robert James-Collier (signor Thomas Barrow), Allen Leech (signor Tom Branson), Phyllis Logan (Elsie Carson, signora Hugues), Elizabeth McGovern (Cora Crawley, Contessa di Grantham), Sophie McShera (Daisy, signora Mason), Lesley Nicol (signora Beryl Patmore), Maggie Smith (Violet Crawley, Contessa madre di Grantham), Penelope Wilton (Isobel Crawley, Lady Merton), Douglas Reith (Lord Merton), Imelda Staunton (Lady Bagshaw), Geraldine James (Maria di Teck) e Simon Jones (Re Giorgio V).

Le curiosità sul film

Lady Edith, Cora Crawley e Lady Mary

1. Inizialmente, il regista del film doveva essere Brian Percival, ma poi ha abbandonato il progetto per diventare soltanto un produttore esecutivo e Michael Engler l’ha quindi sostituto.

2. I nuovi arrivati nel cast sono Imelda Staunton, Geraldine James, Tuppence Middleton, Simon Jones, David Haig, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

3. Le riprese sono iniziate nell'agosto 2018 a Londra, poi sono proseguite all'Highclere Castle, ambientazione principale della serie tv, e a Lacock.