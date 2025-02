“Ti devi drogare”, il consiglio di Fiorello a Cattelan per sopravvivere al DopoFestival

video suggerito

Alessandro Cattelan ha ospitato Carlo Conti in una speciale puntata del suo podcast Supernova. Ovviamente, si è finiti a parlare quasi esclusivamente di Sanremo, accendendo i riflettori sull'edizione che è ormai pronta a partire, da martedì 11 a sabato 15 febbraio. Cattelan sarà il responsabile del DopoFestival, slot che fino allo scorso anno è stato di Rosario Fiorello con il suo speciale Viva Rai2. Il conduttore ha rivelato i consigli del "maestro" per sopravvivere alle ore piccole: "Ti devi drogare".

Le parole di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ha raccontato di aver chiamato Rosario Fiorello per avere consigli su come superare gli orari massacranti e tardivi del Festival. Cattelan, però, ammette che Carlo Conti è molto differente dal predecessore Amadeus: "Lui è uno che tira dritto". Il consiglio di Fiorello è spassoso: "Mi ha detto: ‘Ti devi drogare! Ti devi drogare fortissimo". Imbarazzato Carlo Conti, replica: "Magari una tisanina, una camomillina".

Il ricordo di Fabrizio Frizzi e la generosità di Carlo Conti

Cattelan sottolinea la generosità di Carlo Conti: “È una cosa che tutti ti riconoscono, io per primo, posso confermare. Se c’è una cosa che in questo ambiente non è scontata è trovare qualcuno che dia spazio agli altri. Tu questo tratto di carattere ce l’hai”. Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Lo avrei voluto al mio fianco tra i co-conduttori di questo festival". E sui brani: “Al primo ascolto capisci subito se una canzone merita. Poi devi sentire e risentire i brani. A differenza degli altri, a me piace sentire i brani a volume basso, anche con il telefonino. I primi ascolti li faccio sempre così e quando qualcosa mi piace molto, alzo il volume e mi godo le parole e il suono”.

La trasformazione del Festival di Sanremo

I due conduttori riflettono poi sull'evoluzione del Festival di Sanremo ed evidenziano come, nell'era dei social media, l'evento sia diventato un vero e proprio rito collettivo, sottolineando anche l'impatto delle piattaforme digitali che lo hanno reso più partecipativo e più dinamico. Cattelan poi alleggerisce: “Ti stanca questa cosa del sole? Quando la gente fa battute sull’abbronzatura?” e Carlo Conti ridendo ha ribattuto: “Ci ho costruito metà della carriera su questa cosa. Panariello non avrebbe fatto metà delle batture di Mario il bagnino!”.