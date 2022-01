Soleil Sorge parla di Alex Belli, dalla regia del GF Vip parte un grido: “Vaffan**lo” Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 24 gennaio, Soleil Sorge stava spiegando per l’ennesima volta la natura del suo rapporto con Alex Belli, quando dalla regia è partito un grido inequivocabile.

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 24 gennaio, ha visto andare in scena l'ennesimo confronto tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Il triangolo che, fino a qualche settimana fa, riusciva a suscitare ancora qualche interesse, ora sembra infastidire persino il conduttore Alfonso Signorini. Spazientito dai discorsi cerchiobottisti dell'attore, prima gli ha chiesto di spiegare con chiarezza cosa sia per lui l'amore libero, poi – vedendosi continuamente interrotto – lo ha invitato a lasciare lo studio. Se la situazione in diretta era tesa, anche dietro le quinte non era da meno. Mentre Soleil Sorge tentava di spiegare la natura del suo rapporto con Alex Belli, ha intercettato le urla della regia.

Cosa hanno urlato dalla regia a microfoni aperti

Soleil Sorge stava spiegando ad Alfonso Signorini la natura del suo rapporto con Alex Belli e il contenuto della lettera che ha fatto avere all'attore, infilandola nella tasca della giacca di Giacomo Urtis. Alfonso Signorini la ascoltava con attenzione, quando – in un momento di silenzio – dalla regia è partito un sonoro: "E vaffan*ulo". Soleil Sorge, in un primo momento, è rimasta completamente spiazzata, poi tutti i concorrenti sono scoppiati a ridere.

La reazione dei concorrenti del GF Vip

Non è dato sapere se la colorita esclamazione proveniente dalla regia fosse o meno indirizzata al racconto ormai stantio di questo surreale triangolo amoroso, ma di certo ha suscitato la reazione dei concorrenti. I vipponi, prima si sono guardati in imbarazzo, poi dal divano si è levata una fragorosa risata. Il conduttore non comprendeva il motivo di tanta allegria, così Soleil Sorge ha spiegato ad Alfonso Signorini quanto appena successo: "Scusate, c'era un commento nel dietro le quinte", poi si è ricomposta e la puntata è proseguita.