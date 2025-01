video suggerito

“Serena Rossi co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025”: arriva la risposta dell’attrice Serena Rossi durante la conferenza stampa di Mina Settembre 3 ha risposto alle voci che la vedrebbero sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 in qualità di co-conduttrice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Manca quasi un mese al Festival di Sanremo 2025, la kermesse più amata e seguita dagli italiani che quest'anno andrà in scena al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. Carlo Conti ha già annunciato i Big che parteciperanno alla gara canora, e ora l'attesa riguarda i nomi di coloro che lo affiancheranno nelle cinque serate evento, i co-conduttori e le co-conduttrici. Sono tante le indiscrezioni sui papabili profili di donne e uomini dello spettacolo che si rincorrono, da Katia Follesa, Geppi Cucciari a Mahood e Serena Rossi, ma al momento non c'è alcuna conferma. Nelle ultime ore la celebre attrice, pronta a tornare in tv con Mina Settembre 3, ha replicato alle indiscrezioni che la riguardano: "Non ne so niente".

Le parole di Serena Rossi su Sanremo 2025

"Io non ne so niente, giuro. Se dovessi essere la co-conduttrice di Sanremo, sarei la donna, la fan e l'artista più felice del mondo". Con queste parole Serena Rossi ha risposto alle voci sulla sua possibile co-conduzione alla prossima edizione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti. La replica è arrivata durante la conferenza stampa della terza stagione di Mina Settembre, la fiction che la vede protagonista in partenza dal 12 gennaio su Rai 1.

I nomi che potrebbero affiancare Carlo Conti a Sanremo

Sono tanti i nomi che circolano riguardo i volti che affiancheranno Carlo Conti nella prossima edizione di Sanremo. Secondo l'ANSA, Katia Follesa sarebbe una delle papabili co-conduttrici: mancherebbe, però, la decisione finale del direttore artistico e quindi l'ufficialità. Come ha anticipato Fanpage.it, anche Geppi Cucciari potrebbe salire sul palco dell'Ariston in una delle cinque serate. Tra i nomi possibili anche Mahmood, l'artista di successo che ha vinto due volte la kermesse con Soldi, nel 2019, e con Brividi, cantata insieme a Blanco, nel 2022.