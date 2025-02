Selvaggia Lucarelli: “Cattelan sono offesa, dovevo essere la stron*a del DopoFestival e hai chiamato la regina Celentano”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Con il Festival di Sanremo 2025 ha avuto inizio anche il DopoFestival. Alessandro Cattelan ha commentato la prima serata con Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano e Anna Dello Russo. Simpatico botta e risposta tra Lucarelli e Celentano. La giornalista e scrittrice ritiene che la maestra di danza di Amici possa rubarle il ruolo di "stron*a" nel programma.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Alessandra Celentano

Selvaggia Lucarelli, durante il DopoFestival, ha preso la parola per fare una confidenza – ovviamente ironica – al conduttore Alessandro Cattelan: "Io non voglio girare intorno a questa cosa perché è un po' l'elefante nella stanza Alessandro. Io sono molto offesa con te". Cattelan è sembrato spiazziato: "La mia coda di paglia mi sta facendo pensare a mille scenari, ma non ho idea a quale tu ti riferisca". Così, l'opinionista ha spiegato:

Questa era la mia grande occasione. Ok? Mi hai chiamata. Io qui mi sentivo chiaramente nel ruolo della stron*a in prima fila. Mi sentivo l'occhio di bue. E tu hai chiamato la regina delle stron*e.

Il riferimento era ad Alessandra Celentano che condivide il divanetto con lei e Anna Dello Russo. Alessandro Cattelan non ha potuto fare a meno di darle ragione: "Alessandra è la più stron*a di tutte".

La reazione di Alessandra Celentano

Selvaggia Lucarelli ha continuato nel suo discorso: "Io non ho ben capito perché mi hai gettato nell'ombra, nel cono d'ombra delle cattivelle". Alessandra Celentano, al contrario, ritiene che tra loro possa nascere un'alleanza: "Però tra stron*e ci si intende". La giornalista ha mantenuto intatte le sue perplessità e ha ironizzato:

Mi sento come quelle che vanno a fare la selezione di Miss Italia con l'amica e poi prendono l'amica. Volevo essere la sua preferita (di Alessandro Cattelan, ndr).