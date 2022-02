Sanremo lascia l’Ariston? Amadeus: “Per me è no, lo ritengo un luogo sacro” In conferenza stampa il direttore artistico ha commentato l’ipotesi di uno spostamento di Sanremo dalla sua storica sede in futuro: “Non voglio assolutamente portare il Festival fuori dall’Ariston”.

A cura di Andrea Parrella

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 è stata, per certi versi liberatoria. Dopo le costrizione dello scorso anno, l'Ariston è tornato ad allargarsi oltre il proprio perimetro di riferimento. Sia con la soluzione della nave da crociera, dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi hanno presentato Colapesce e DiMartino, che con la trovata dell'auto con cui è andato a prendere i Maneskin per riportarli nel teatro.

Scelte di scrittura che hanno riaperto un tema di cui si parla da tempo, l'ipotesi che Sanremo, in futuro, possa abbandonare il teatro Ariston e trasferirsi altrove, con ipotesi di strutture più grandi. A smuovere nuovamente il dibattito era stato Paolo Bonolis, conduttore di due edizione, che chiamato in causa su un suo possibile ritorno al Festival ha ribadito la posizione che sostiene da anni in un'intervista a pochi giorni dall'inizio del Festival:

Credo che, viste le potenzialità tecnologiche di cui disponiamo, si possa immaginare un racconto televisivo che sia più contemporaneo […] Non per forza in un luogo chiuso. Sanremo deve essere il più possibile stupefacente, altrimenti è una messa cantata, che ha un immenso valore, ma non si scosta da quella traiettoria che ha cavalcato per decenni. Serve qualcosa che lo spettatore italiano non ha modo di vedere nell’arco di tutta la stagione televisiva.

Il commento di Amadeus

Non sembra pensarla allo stesso modo Amadeus, che in conferenza stampa ha confermato la sua rispondendo proprio a una domanda sui momenti della prima puntata esterni all'Ariston: "La nave era un sogno già dell'anno scorso, ma è un'estensione laterale mentre quella con i Maneskin era una cosa che sentivamo di fare, ma non voglio assolutamente portare il Festival fuori dall'Ariston. Il Teatro Ariston è imprescindibile".

Sanremo non si è fatto sempre all'Ariston

Il Festival di Sanremo si è spostato al teatro Ariston nel 1977, lasciando la storica sede del casinò di Sanremo. Per tredici edizioni il teatro ha accolto la kermesse, prima di una pausa nel 1990, quando si è spostato al Mercato dei Fiori (denoninato Palafiori per l'occasione) a causa dei lavori di ristrutturazione dell'Ariston. Nel 1991 Sanremo torna nella sua sede principale e da lì tutte le edizioni successive si sono tenute nello stesso spazio.