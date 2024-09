video suggerito

Sanremo Giovani, chi sono i membri della Commissione musicale che selezionerà i finalisti: Rai svela i nomi Rai ha ufficializzato i nomi dei membri della Commissione musicale che si occuperà di selezionare i tre artisti di Sanremo Giovani che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2025 insieme al finalista di Area Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Sanremo 2025 scalda i motori. In queste ore sono stati comunicati i nomi dei membri della Commissione musicale di Sanremo Giovani che insieme al direttore artistico Carlo Conti si occuperanno di selezionare i tre artisti che, insieme al finalista di Area Sanremo, parteciperanno alla kermesse canora prevista a febbraio. Vediamo chi è stato chiamato a valutare i brani pervenuti.

I membri della commissione musicale da Ema Stokholma a Manola Moslehi

Ema Stokholma

Rai ha annunciato i nomi della nuova Commissione musicale che selezionerà i talenti di Sanremo Giovani. Ovviamente ci saranno Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo e Claudio Fasulo, vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time. A loro si aggiungeranno la conduttrice e speaker radiofonica Ema Stokholma, l'attrice e conduttrice Carolina Rey, l'ex allieva della scuola di Amici e conduttrice radiofonica Manola Moslehi, il compositore e musicista Enrico Cremonesi e il musicista, cantante e speaker radiofonico Daniele Battaglia. Insomma, per la Commissione si è deciso di attingere al mondo della radio per tentare di portare sul palco dell'Ariston artisti che potrebbero dettare le nuove tendenze della musica italiana. Quindi la Commissione musicale di Sanremo Giovani sarà composta da:

Carlo Conti;

Claudio Fasulo;

Ema Stokholma;

Carolina Rey;

Manola Moslehi;

Enrico Cremonesi;

Daniele Battaglia.

Cosa farà la Commissione musicale di Sanremo Giovani

Come prevede il regolamento di Sanremo Giovani, la Commissione musicale si occuperà di ascoltare tutti i brani candidati a Saremo Giovani, fino a selezionarne ventiquattro. Questi artisti si sfideranno nel corso delle selezioni che saranno trasmesse da Rai2. Solo sei di loro avranno la possibilità di aggiudicarsi un posto in finale che si terrà a dicembre su Rai1. In diretta dal Casinò di Sanremo verranno proclamati i tre artisti che potranno salire sul palco dell'Ariston a febbraio. A loro si aggiungerà il finalista di Area Sanremo.