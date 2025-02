video suggerito

Sanremo 2025, le pagelle della seconda serata: i voti a cantanti e canzoni Queste sono le pagelle della seconda serata della 75a edizione Festival di Sanremo, dove si ascoltano 15 canzoni, da Rocco Hunt a Willie Peyote passando per Giorgia, Lucio Corsi, Fedez e Michielin. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rise Villain (LaPresse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda serata del Festival di Sanremo ha visto esibirsi 15 dei 29 artisti Big, dopo l'esibizione di tutte e trenta le canzoni la prima sera. Questa sera comincia Rocco Hunt e tra gli altri si esibiranno Elodie, Lucio Corsi, The Kolors, ma anche Simone Cristicchi, Achille Lauro e Rose Villain. Questa sera la votazione finale avviene tramite il Televoto e Giuria della Radio, che concorrono entrambe alla classifica finale per il 50%.

Rocco Hunt – Mille vote ancora 7

"A pensà se chella palla nun pigliava ‘a traversa (…) si ‘o posto ‘e vincere avesse perso", Rocco Hunt racconta quello che poteva succedere, ma soprattutto torna da hitmaker sul palco, dopo anni passati a scrivere tanto pure per altri. Ed è un ottimo ritorno, sempre più sicuro.

Elodie – Dimenticarsi alle 7 6.5

"Ma che strano effetto che fa mandare giù La verità". Elodie non deve mandare giù niente, è una delle nostre popstar e stasera lo dimostra con la sua presenza sul palco. E questa canzone l'ascolteremo tanto.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro 8

"Però non sono nessuno non sono nato con la faccia da duro. Ho anche paura del buio, se faccio a botte le prendo così mi truccano gli occhi di nero". Tutto ciò che scrive Corsi ha un tocco magico, e sul palco riesce benissimo, fa tantissimi movimenti e non si perde mai

The Kolors – Tu con chi fai l'amore 7

"Non posso credere alle voci dell’ansia, sanno il mio nome ma non è la realtà". I Kolors – che devono salire sul palco ancora lacrimanti per le risate per Frassica – spaccano il palco.

Serena Brancale – Anima e core 6.5

"Un bacio che s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré". Serena Brancale vuole far ballare e ci riesce, lo ammetto, cerco di dimenticarmi la jazzista e questo pezzo in parte entra.

Fedez – Battiti 7

"Le paranoie hanno bisogno di troppe attenzioni forse mento quando ti dico sto meglio". Fedez ha azzeccato la canzone del Festival, Battiti cresce e lui la tiene bene sul palco.

Francesca Michielin – Fango in Paradiso 7

"Programmare un addio chiusi in macchina era tutta teoria ma non pratica". Le lacrime finali di Francesca Michielin rendono bene l'emozione che la pervade su quel palco. Forse diciamo anche troppo poco quanto non sbaglia mai nulla, praticamente.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 6

Simone Cristicchi (Marco Alpozzi/LaPresse)

"C’è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare". Cristicchi sembra emozionato, quasi a volte la voce pare rompersi, e al pubblico piace molto.

Marcella Bella – Pelle Diamante 5.5

"Fammi mille complimenti e stop, tanto i miei difetti già li so". Ok, 5.5.

Bresh – La tana del granchio 6.5

"Se il mare si è salato è perché un marinaio ci ha pianto sopra". Nonostante questa frase l'incedere della canzone di Bresh comincia a funzionare.

Achille Lauro – Incoscienti giovani 7.5

Achille Lauro (Marco Alpozzi/LaPresse)

"Fammi una carezza amore mio ma che mi faccia male mezza sigaretta e dopo addio per noi incoscienti e giovani". C'è stata una enorme ricerca e oggi sta trovando una strada. E questa strada porta sempre alla scuola cantautorale romana.

Giorgia – La cura per me 8

"Non so più quante volte ti ho cercato per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna". Noi aspettiamo di vederla ogni sera, di ascoltarne la voce, perché alla fine se per altre canzoni sono le radio a rendercele orecchiabili, qui basta il modo in cui canta. Fantastica

Rkomi – Il ritmo delle cose 6.5

"È un violento decrescendo, è un moderno decrescendo, è un inferno a fuoco lento, amore senza sentimento". No, Rkomi non parla della sua canzone, e piano piano…

Rose Villain – Fuorilegge 7

"Ma forse ho oltrepassato il limite di ore senza te, sento il tuo nome e inizia a piovere fuori e dentro me". Queta fa la fine di Click Boom! ovvero la troveremo ovunque andiamo.

Willie Peyote – Grazie ma no grazie 7

"E c’hai provato anche più volte dei Jalisse ma l’insistenza non è mai così di classe". Invcece Willie di classe ne ha da vendere.