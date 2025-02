Sanremo 2025, le pagelle della finale del Festival: i voti a cantanti e canzoni

video suggerito

Si è svolta ieri la serata finale del 75° Festival di Sanremo che ha visto vincere … con la canzone … Una vittoria che è derivata dall'incrocio del voto della Stampa e web, di quello della Giuria delle radio e dal televoto. Ieri sera, ovviamente si sono esibiti tutti e 29 Big in gara fino ai cinque che si sono giocati la vittoria. Questi sono i voti della quinta finale del festival di Sanremo, il primo del nuovo corso di Carlo Conti.

Francesca Michielin – Fango in Paradiso 7

Francesca Michielin canta come su disco, precisissima, nonostante l'emozione che anche stasera sfoga al termine dell'esibizione.

Willie Peyote – Grazie ma no grazie 7

Willie conferma il buono che ha fatto vedere a questo festival e le coriste regalano un plus al pezzo e all'esibizione.

Marcella Bella – Pelle diamante 6

Di certo è che Marcella Bella arriva a Sanremo forte e indipendente, fa ballare, ma non riesce l'effetto Ricchi e Poveri.

Bresh – La tana del granchio 6.5

Bresh porta a casa il suo primo Sanremo con enorme dignità, senza paura e forte di una cover che ha conquistato tutti.

Modà – Non ti dimentico 6

I Modà portano a casa il Sanremo più difficile, con Kekko che ha cantato (bene) pur con un forte dolore alle costole. Coraggiosi.

Rose Villain – Fuorilegge 7

Rose Villain ha capito che Mahmood può essere un riferimento e questa Fuorilegge prende cose interessanti da quel mondo. E lei quel palco se lo mangia.

Tony Effe – Damme ‘na mano 6

Da una parte c'è il problema dell'intonazione, un problema non da poco, dall'altro va anche detto che ci prova, e corre il rischio senza autotune. Chissà dove lo porterà questo folk romano.

Clara – Febbre 6

Questa Febbre la sentiremo ancora per qualche mese.

Serena Brancale – Anema e core 6.5

Un po' di animo mediterraneo per Serena Brancale che ha trovato un altro successo, scherzando col dialetto e il "neomelodico".

Brunori Sas – L'albero delle noci 9

Cantare la canzone per la figlia al festival di sanremo. Era giusto che questo esordio fosse ore. Poi Brunori porta una grande canzone, che canteremo ancora.

Francesco Gabbani – Viva la vita 7.5

Gabbani adora cantarla, questa canzone, e si vede: e poi ha raccontato a Fanpage che lo riporta alle sue radici blues. Questa canzone è una chicca, ma questo non ci sorprende

Noemi – Se t'innamori muori 6

E anche questa serata Noemi se l'è portata a casa, con la sua voce e la sua energia.

Rocco Hunt – Mille vote ancora 7.5

Bravo Rocco, ottima l'esibizione finale, molto emozionante l'abbraccio con la mamma. Perché Sanremo è musica ma pure show ed emozioni.

The Kolors – Tu con chi fai l'amore 7.5

I Kolors non sbagliano nulla, pezzo tiratissimo, un tormentone già oggi, con Fru sul palco regalano anche un po' di spettacolo al pubblico.

Olly -Balorda Nostalgia 7

La balorda nostalgia di Olly è una di quelle canzoni – a sanremo succede spesso – che crescono molto con l'ascolto. E lui con la canzone.

Achille Lauro – Incoscienti giovani 8

S'è costruito un percorso tale, Lauro, che questa canzone sembra perfetta nella sua discografia. Impensabile finoa. qualche anno fa. Sicuramente una delle migliori di questo Sanremo.

Coma _Cose – Cuoricini – 7.5

Bravissimi, inutile prendersi in giro, hanno avuto ragione loro. Non è solo una canzone TikTok, al massimo è anche una canzone TikTok.

Giorgia – La cura per me 8

Fantastica Giorgia, incredibile, immensa, Storia,

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 6

Cristicchi canta questa canzone con enorme dolore e trasporto, come le altre volte.

Elodie – Dimenticarsi alle sette 7

Anche lei riesce a dare un plus a questo pezzo, con una performance che nella sua semplicità acquista valore

Lucio Corsi – Volevo essere un duro 10

Corsi ha vinto il suo Sanremo, ha conquistato tutti, e questa canzone è un gioiellino.

Irama – Lentamente – 6.5

Anche Irama porta a casa questa edizione, con questa canzone che si incastra perfettamente nella sua discografia.

Fedez – Battiti 7

Fedez ha azzeccato la canzone e l'abbiamo visto fin dall'inizio. E riesce a tenere bene anche il palco.

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola 7

Aver portato Tormento e Guè ha già un suo senso (più Neffa) e poi questo pezzo porta un po' di black music e fa battere le mani.

Joan Thiele – Eco 8

Anche Joan Thiele, per noi, ha vinto il suo Festival. Non è uscita forte come Corsi, ma c'era bisogno che più persone conoscessero la sua musica. E questa è una canzone che valeva la pena portare su questo palco.

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 7

Massimo Ranieri riesce sempre a onorare il Festival e questa volta ancora di più.

Gaia – Chiamo io, chiami tu 6.5

Gaia ci piace da sempre, però questo pezzo sembra non riuscire ad arrivare subito e Sanremo è un cento metri, almeno per la vittoria, poi Mahmood insegna che la maratona serve per altro.

Rkomi – Il ritmo delle cose 6

Piano piano Rkomi arriva in testa. Il ritmoooooaaaaeeee dellaaaaeeeee coooosaaaaaeeeeeee.

Sarah Toscano – Amarcord 6.5

A lei l'onore di chiudere questa edizione del Festival, e pure questa è una responsabilità e lo fa con una canzone che ci dòà idea di ciò che sarà. In fondo è ancora giovanissima.