Sanremo 2025: ecco quando Carlo Conti annuncerà i Big in gara Carlo Conti svelerà presto il cast del Festival di Sanremo 2025. All'annuncio dei Big presenti in gara manca meno di un mese.

Manca sempre meno all'inizio di Sanremo 2025, previsto dall'11 al 15 febbraio 2025. Nell'attesa dell'inizio della kermesse canora, è stata annunciata la data in cui Carlo Conti svelerà i nomi dei Big presenti in gara. Manca meno di un mese allo svelamento al Tg1.

L'annuncio della data in cui Carlo Conti svelerà i Big presenti a Sanremo

Come si legge sull'account X di Cinguetterai, manca sempre meno all'annuncio dei Big presenti in gara a Sanremo 2025. Carlo Conti è pronto ad annunciare il cast della kermesse canora nel corso di un collegamento con il TG1 del 2 dicembre. Per il momento il conduttore non si è lasciato andare a nessuna indiscrezione su cantanti in gara ma assicura che saranno presenti alla finale di Sanremo Giovani "Sarà Sanremo" condotta da Alessandro Cattelan su Rai 1. I tweet smentiscono la presenza di Panariello e Pieraccioni: "Penso di no, sarebbe troppo scontato".

Pio e Amedeo a Sanremo 2025: "Trattativa al rush finale"

Se l'attesa per conoscere il cast di Sanremo 2025 è ancora tanta, per il momento ci si può consolare con l'annuncio dei ventiquattro cantanti in finale a Sanremo Giovani. Carlo Conti, comunque, aveva assicurato ai microfoni di RTL 102.5 che sta ascoltando tutte le canzoni che gli sono state proposte: "C'è tanta ottima buona musica italiana. Questa è la fase questa più importante perché è quella nella quale ascolto tutte le canzoni e poi dovrò scegliere i big e insieme alla commissione anche le nuove proposte". Secondo Oggi, Conti sarebbe in trattativa per avere sul palco del Festival Pio e Amedeo, impegnandosi affinché i telespettatori non provino nostalgia per "i successi di Amadeus". Stando a quanto riportato dal settimanale il conduttore "starebbe facendo ferro e fuoco per averli come ospiti una sera" e la trattativa sarebbe giunta "al rush finale".