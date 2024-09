video suggerito

Sanremo 2025, Carlo Conti: “Tranquilli non condurrò io Sanremo Giovani. A dicembre i nomi dei big in gara” Carlo Conti annuncia al Tg1 che le serate dedicate alle selezioni giovani talenti di Sanremo 2025 saranno a febbraio su Rai2. Mentre all’inizio di dicembre verranno comunicati i 24 big in gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come di consueto, gli annunci che riguardano il Festival di Sanremo sono trasmessi nell'edizione serale del Tg1. Ed ecco, quindi, Carlo Conti in diretta che fa il punto della situazione, svelando qualche dettaglio su Sanremo Giovani e comunicando anche quando annuncerà i 24 Big in gara.

Il talent per Sanremo Giovani

Dopo il successo di Tale e Quale Show, tornato su Rai1 venerdì 20 settembre, il conduttore non dimentica l'appuntamento con il Festival della canzone italiana: "Sto pensando al Festival, c’è tempo fino all’8 di ottobre, coloro che hanno dai 16-26 anni possono proporsi sul sito della Rai. Ma sto ascoltando anche tanti brani dei big". E proprio in merito ai giovani talenti, che faranno parte delle Nuove Proposte, Conti annuncia:

Quest’anno faremo una sorta di talent parallelo, saranno cinque serate su Rai2, dove scopriremo i quattro che arriveranno al Festiva, come nuove proposte 2025. Non le condurrò io, non esageriamo, vi dirò poi chi sarà a condurle.

L'annuncio dei big in gara a dicembre

Per quanto riguarda, invece, i cantanti già noti nel panorama musicale italiano, il conduttore scherza: "Vi do adesso il nome dei 24 che saranno a Sanremo" e stuzzicando Laura Chimenti: "Vuoi saperli?", poi aggiunge: "No, è un po' prestino. Li annunceremo come d’abitudine nel mese di dicembre". Alla richiesta della giornalista su quali brani siano arrivati, Conti risponde:

C’è un po’ di tutto, c’è la melodia, c’è la musica leggera, leggerissima, c’è la dance, il brano più impegnato, c’è un po’ di tutto. Son un po’ in difficoltà. Quando mi arrivano i brani faccio un ascolto di getto, a volume basso, li memorizzo, li divido, questi sì, quelli no, poi ad un certo punto li sento, non è che decido di ascoltarli. Come se fossero già in radio.

Gli auguri ad Ornella Vanoni e Gino Paoli

Nel giorno del 90esimo compleanno di Ornella Vanoni, ad un giorno di distanza da quello di Gino Paoli, il conduttore di Sanremo 2025 li celebra in questo giorno così importante dicendo:

La storia della musica italiana. Sono dei miti assoluti, per le canzoni che ci hanno regalato, per le emozioni, soprattutto per il modo di vivere l’arte, sono due esempi, chissà quanti cantanti di oggi arriveranno a 90 anni con questa energia. Auguri nel vostro cielo rimane nella vostra stanza, la vostra musica rimane nei nostri cuori come un appuntamento fisso.

Carlo Conti, poi, congedandosi scherza: "E ho usato il cielo in una stanza di Gino Paoli e L’appuntamento di Ornella Vanoni. Eh!