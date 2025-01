video suggerito

Sanremo 2025, Carlo Conti tiene segreti i duetti ma i nomi trapelano: bruciato l'annuncio al Tg1 A poche ore dall'annuncio dei duetti di Conti, nomi e canzoni vengono anticipati da diversi giornali. Sebbene non ci sia conferma, il rituale dell'annuncio preceduto dall'attesa è ovviamente compromesso. Non era mai successo in modo così chiaro da quando il Tg1 è il centro di informazione principale su Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

L'annuncio dei duetti per la serata cover di Sanremo 2025 era stato annunciato per domenica 26 gennaio, nel corso del Tg1 delle 13.30, quando Carlo Conti sarà presente durante l'edizione di pranzo del telegiornale per svelare i nomi degli ospiti e le canzoni che verranno eseguite nel corso della serata speciale del 14 febbraio.

I possibili duetti di Sanremo 2025

Un annuncio che è stato in qualche modo compromesso, viste le anticipazioni stampa pubblicate questa mattina dal Corriere della Sera. Una lista di 27 esibizioni tra cui compare la possibile conferma di Fedez insieme a Marco Masini con "Bella stronza", il duetto di Giorgia con Annalisa sulle note di "Skyfall" di Adele, un doppio omaggio a Pino Daniele (Massimo Ranieri con i Neri per Caso e Rocco Hunt con Clementino), ma anche a Fabrizio De André (Bresh con Cristiano De André e Ollycon Goran Bregovic). E ancora i duetti di Tony Effe e Noemi, così come quello di Elodie e Achille Lauro.

Nomi che verranno confermati, o smentiti, dallo stesso Conti alle 13.30. Non c'è dubbio, tuttavia, che questa violazione della pax tra direttore artistico e stampa possa essere una spia d'allarme sul clima del Festival che si avvicina. Sebbene alcuni dei nomi in lista potrebbero essere errati, è abbastanza evidente che l'annuncio di questi nomi rischi di rovinare un po' il clima di attesa per l'annuncio del direttore artistico.

Come sono cambiati gli annunci di Sanremo negli ultimi anni

Il meccanismo di rivelazione di cantanti in gara e ospiti è cambiato molto negli ultimi anni. Dalla conferenza stampa con l'arrivo a sorpresa dei co-conduttori immaginata dallo stesso Conti nella sua prima gestione sanremese, al cambio di paradigma di Amadeus negli ultimi anni, con la scelta di sfruttare proprio il Tg1 come centro di distribuzione principale delle notizie su Sanremo, così da non scontentare i diversi giornali.

Il sistema ha consentito negli anni un certo equilibrio, oltre a un effetto di eventizzazione degli annunci, al punto che Conti ha deciso di confermarlo. Al netto di anticipazioni, non era mai stato violato negli ultimi anni, ma la pubblicazione dell'intera lista, al contrario, potrebbe essere un importante strappo alla regola non scritta.