Sanremo 2025, Carlo Conti cerca il colpaccio: la reunion storica dei Pink Floyd all’Ariston Carlo Conti è stato avvistato al concerto romano di David Gilmour, che avrebbe poi incontrato in albergo. Fanpage apprende che il direttore artistico del prossimo Sanremo sta lavorando a una reunion con Roger Waters e Nick Mason che sarebbe storica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Carlo Conti condurrà Sanremo nel 2025

Aveva già espresso il desiderio nel 2016 e ora lo conferma: per il suo ritorno a Sanremo 2025, pare che Carlo Conti proverà a riunire i Pink Floyd, con una reunion tra David Gilmour e Roger Waters che sarebbe storica.

Fanpage.it apprende che al Circo Massimo per i concerti di David Gilmour si è visto un fan molto particolare, che, nonostante la sua discrezione, più di qualcuno ha notato: Carlo Conti, accompagnato da un paio di suoi collaboratori. Il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo ha assistito al concerto – in passato non ha mai negato la sua passione per i Pink Floyd – e poco dopo è stato visto nell'hotel dove alloggia Gilmour fare un'amabile chiacchierata con il chitarrista.

Carlo Conti e l'incontro con Gilmour a Roma

Si vocifera appunto che Conti stia lavorando ad un colpo da fuoriclasse, qualcosa di storico se si verificasse: avere Gilmour con Roger Waters a Sanremo 2025. L'occasione da cogliere al volo è il dialogo tra i due per la recente vendita del catalogo della band. Dalle informazioni che apprendiamo, Gilmour si srebbe detto disponibile, e sembra che Conti abbia fissato già in novembre un viaggio a Londra. L'eventuale colpo di Conti cambierebbe anche l'inerzia delle prese di posizione delle persone coinvolte nella vicenda. A settembre Gilmour, chiamato in causa sulla separazione da Waters, aveva detto in un'intervista: "È molto noioso parlare di una cosa che è finita. Lui ha lasciato la band quando avevamo 30 anni, sono passati decenni, sono decisamente più vecchio e la cosa non ha più la stessa importanza". A quel punto, dopo Gilmour e Waters, mancherebbe solo il batterista Nick Mason, che ama l'Italia tanto da esserci venuto in tour con la sua band (e parte del repertorio dei Pink Floyd) più volte negli ultimi anni.

David Gilmour e Roger Waters

La separazione dei Pink Floyd decenni fa

Insomma, il Festival che sancisce il ritorno di Conti inizia a prendere una sua forma, con il direttore artistico che si prepara a un'operazione internazionale che, qualora riuscisse, rappresenterebbe un momento importante per i tanti appassionati della storica band, i cui componenti si sono ormai separati da decenni.