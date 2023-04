Rita Ora sarà ospite della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 L’Eurovision Song Contest 2023 annuncia gli ospiti delle due semifinali in programma per il 9 e l’11 maggio 2023. Rita Ora salirà sul palco della Liverpool Arena nell’intervallo della prima serata, poi toccherà a Aloysha, Rebecca Ferguson, Mariya Yaremchuk.

A cura di Gaia Martino

Rita Ora sarà ospite dell'Eurovision Song Contest 2023. La cantante e attrice britannica si esibirà alla Liverpool Arena nel corso della prima semifinale della cerimonia, in programma dal 9 al 13 maggio 2023. Oltre lei, sul palco della manifestazione saliranno numerosi artisti ucraini durante le due serate dedicate alla semifinale. Ecco tutti gli ospiti.

L'annuncio di Rita Ora ospite della prima semifinale dell'Eurovision 2023

Rita Ora, celebre cantante e attrice britannica, si esibirà sul palco della Liverpool Arena durante l'intervallo della prima serata dell'ESCE 2023 – in programma per il 9 maggio 2023 – con un medley contenente i suoi più grandi successi. Poi canterà in esclusiva mondiale il nuovo singolo estratto da Ro3 Praising You. "Una formazione stellare per le semifinali", l'annuncio del profilo Instagram dell'evento.

La prima semifinale si aprirà con la conduttrice Julia Sanina che si esibirà con la sua band, The Hardkiss. Nella stessa serata sarà ospite anche Rebecca Ferguson che si esibirà alla Liverpool Arena con l'artista che ha rappresentato il suo paese all'Eurovision 2010, Alyosha. Quest'ultima, come anticipato dal sito ufficiale dell'evento, condividerà con il pubblico il suo viaggio lontano dalla guerra con "Ordinary World" dei Duran Duran.

Gli ospiti della seconda semifinale dell'ESC 2023

La seconda semifinale dell'ESC 2023 in programma per giovedì 11 maggio 2023 prevede due esibizioni dal vivo a intervalli, si legge sul sito ufficiale della cerimonia. Mariya Yaremchuk, che ha rappresentato l'Ucraina all'Eurovision 2014, regalerà un medley composto dai suoi brani più famosi, poi si esibirà con il rapper OTOY. Nel secondo intervallo della serata ci sarà la performance di tre artisti drag queen accompagnati da ballerini eclettici. "Non ci sarà un momento da perdere durante queste semifinali molto divertenti e molto tese", le parole di Kate Phillips, direttrice di Unscripted della BBC.