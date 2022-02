Quando sarà annunciato il vincitore del FantaSanremo 2022 Questa sera alle 21.30 sarà annunciato il vincitore del FantaSanremo, cioè l’artista che ha fatto guadagnare più punti durante le serate del Festival di Sanremo 2022. Svelati anche i punteggi e le classifiche delle squadre che hanno partecipato.

A cura di Elisabetta Murina

Se i vincitori del Festival di Sanremo 2022 sono ormai noti (Mahmood e Blanco con Brividi), c'è ancora attesa per i risultati del FantaSanremo. Quest'anno si è sviluppata una vera e propria gara parallela a quella dei Big, molti dei quali hanno fatto di tutto per ottenere più punti possibile, dalle parole Papalina e "Un saluto a Zia Mara" sul palco, arrivando persino a un inseguimento dai Carabinieri. E allora ecco quando sapremo i punteggi, le classifiche e i vincitori di questa competizione.

Quando uscirà la classifica del FantaSanremo

Gli organizzatori del FantaSanremo hanno annunciato via social che i risultati saranno svelati questa sera alle ore 21.30: "Niente var, riguarderemo tutto per almeno duecentomila ore e questa sera annunceremo le squadre vincitrici dell'edizione 2022"

La classifica della quarta serata

In attesa di scoprire il vincitore del FantaSanremo, ricapitoliamo i punteggi e le posizioni di tutti e 25 i Big in gara, tra bonus guadagnati, come i ringraziamenti e i saluti a "Zia Mara" (in prima fila nella serata finale), e i malus, come gli artisti che si presentano scalzi o si siedono sul palco dell'Ariston. Ecco la classifica aggiornata alla quarta serata:

