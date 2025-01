video suggerito

"Prenditi i miei soldi", la canzone di Fedez a Sanremo 2025 non è contro Ferragni ma sulla depressione Un verso di Battito, la canzone con cui Fedez torna al Festival di Sanremo, sembra dedicato all'ex moglie Chiara Ferragni, ma non è così.

Con le anteprime degli ascolti delle canzoni del prossimo Festival di Sanremo, che si terrà da martedì 11 a sabato 15 febbraio, parte anche la ricerca del vincitore o della vincitrice, ma soprattutto la corsa a cercare qualche particolarità nei testi. Era abbastanza immaginabile che uno di quelli che sarebbero stati messi di più sotto la lente d'ingrandimento sarebbe stato Fedez. Certo, in passato non ha fatto molto affinché questa corsa si placasse, contribuendo con dissing e canzoni a far discutere del rapporto e della fine di quest'ultimo con l'ex moglie Chiara Ferragni. Era abbastanza immaginabile che il suo testo sarebbe stato passato ai raggi X alla ricerca di qualche riferimento.

E puntuale, questo momento è arrivato. Battito è la canzone con cui il rapper torna sul palco dell'Ariston dopo l'esperienza del 2021 assieme a Francesca Michielin con Chiamami per nome, che si classificò in seconda posizione alle spalle dei Maneskin di Zitti e buoni. A un certo punto, Fedez canta: "Prenditi i sogni, pure i miei soldi basta che resti lontana da me". Un verso che decontestualizzato potrebbe tranquillamente far pensare a un riferimento alla ex moglie, ma, appunto, il contesto, nella comunicazione e in frangenti come questo, è fondamentale e così se la si inserisce nella totalità del testo è evidentemente che l'imprenditrice e influencer c'entra poco.

Fedez, infatti, canta di depressione di cui ha parlato spesso. Il testo del rapper è un lungo riferimento alla malattia e al rapporto che lui stesso ha con questa: nel primo verso dice "Ti porterei in terapia", nella prima strofa il cantante cita la Fluoxetina, ovvero un farmaco antidepressivo, poco dopo scrive "Seratonina cercasi" e a un certo punto sembra descrivere un attacco di panico. Quel verso, quindi, è un dialogo diretto proprio con la depressione che ruba i sogni, ovviamente, ma anche i soldi per la terapia che serve, appunto, a tenerla lontana da sé. Rimanendo al testo in sé, quindi, il significato è chiarissimo, se poi la scelta delle parole sia stata volutamente ambigua non si sa, ma a volte la sovrainterpretazione è più un errore che altro.