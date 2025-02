“Papa Francesco non sapeva che avrebbero trasmesso il suo video a Sanremo, l’ha presa male”: la reazione di Carlo Conti

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso la stessa Rai e il pubblico a casa con un video di Papa Francesco. In queste ore è circolata l'indiscrezione secondo la quale il Sommo Pontefice non sarebbe stato informato della messa in onda del suo messaggio e l'avrebbe presa male. Il conduttore ha replicato a queste notizie e ha spiegato come sono andati i fatti.

La versione di Carlo Conti sul messaggio di Papa Francesco a Sanremo 2025

Carlo Conti, nel corso della conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 che si è tenuta mercoledì 12 febbraio, ha fatto chiarezza sul messaggio di Papa Francesco andato in onda durante la prima serata della kermesse canora. Ha spiegato di avere incontrato Papa Francesco a maggio, in occasione della Giornata Mondiale dei bambini: "Il giorno dopo il Santo Padre nell'udienza privata, ringraziando tutti quelli che avevano partecipato, ha detto: ‘Se un giorno potrò in qualche modo ringraziare, ditemi quello che posso fare per voi'". Così, alla luce del duetto tra Noa e Mira Awad, Carlo Conti ha pensato di contattarlo per rinforzare il messaggio di pace che intendeva lanciare dal palco dell'Ariston:

Mia madre diceva sempre: "Tentar non nuoce". E allora ho scritto al Santo Padre. Gli ho fatto arrivare una lettera il 12 gennaio, appena avevamo saputo del duetto di Noa e Mira Awad nella canzone Imagine. Gli ho raccontato questa cosa e ho scritto questa lettera. L'ho fatta recapitare dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini ovvero Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli che ringrazio. Gliel'hanno portata. Dopo qualche giorno, esattamente sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Immaginatevi come dal primo febbraio sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno, ho mandato in regia il video solo ieri pomeriggio, alle 7, alle 7:30. Quindi loro non lo sapevano. In scaletta non c'era niente, perché ho voluto mantenere la sorpresa. Quindi è stata una grandissima gioia per me che vale ogni possibile soddisfazione di ascolto.

Nel corso della conferenza stampa, poi, è stato chiesto a Carlo Conti di replicare direttamente all'indiscrezione.

L'indiscrezione: "Il Sommo Pontefice non sapeva niente, l'ha presa male"

Secondo quanto sostiene Dagospia, Papa Francesco non sarebbe stato messo al corrente del fatto che a Sanremo sarebbe andato in onda un suo messaggio: "La partecipazione a sua insaputa di Bergoglio a Sanremo. Stamattina Papa Francesco ha appreso della sua comparsata di ieri sera al Festival e pare che l'abbia presa male. Il video mandato in onda ieri, infatti, non ha niente a che vedere con la manifestazione canora ma era stato girato a maggio. La ripresa, fatta da padre Enzo Fortunato, era un ringraziamento del Pontefice agli artisti che avevano partecipato (gratis) alla giornata mondiale dei bambini presentata proprio da Carlo Conti, allo stadio Olimpico di Roma. Una patacca bella e buona che ha indispettito il Papa". La replica di Carlo Conti è stata:

Qualche anno fa, quando c'erano le partite di calcio, c'era l'invasione di campo. Hanno deciso di non riprendere più l'invasione di campo e hanno smesso di farla. Siamo veramente alla fantascienza. Siamo oltre. Cosa significa l'esempio calcistico che ho fatto. Se volete ve lo spiego. Quando c'è un evento del genere, cerchi di farti vedere e fai l'invasione di campo, ma se smetti di riprendere l'invasione di campo, smetteranno di farla…nel mondo del calcio, poi ognuno fa il suo mestiere. Giustamente.

Il video era vecchio? La replica di Carlo Conti

Nel corso della conferenza, il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia ha ribadito le sue perplessità riguardo al video di Papa Francesco, rimarcando come il Sommo Pontefice sembri in condizioni di salute migliori rispetto a quelle attuali, tanto che di recente non ha potuto leggere l'omelia per via della bronchite. Inoltre, ha rimarcato come Padre Enzo Fortunato si sia dimesso due giorni fa. Conti ha ribadito che il video è recente:

È stato registrato sabato 1 febbraio. La mia lettera è del 12 gennaio. Me lo ricordo perché dal primo febbraio fino a ieri ho tenuto questo video segretissimo senza dirlo a nessuno. Ricordo bene quanti giorni sono stato là con la voglia di gridarlo al mondo senza poterlo dire a nessuno, neanche a mia moglie. Padre Enzo Fortunato si è dimesso? Non lo so, non mi riguardo. Il video mi è stato dato dopo la richiesta che ho fatto tramite loro. Padre Enzo Fortunato non ci ha detto che il video era vecchio? Non è possibile, fa riferimento a quello che farò al Festival. Mi sembra abbastanza chiaro. Lo so che può sembrare strano, ma delle volte le cose normali accadono. Senza retropensieri. La vita delle volte è più semplice di quello che vogliamo credere. Ti posso giurare quella che è la realtà.