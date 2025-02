Panariello con Carlo Conti: “Ti stai preparando per l’anno prossimo?” “No, per l’estate”

video suggerito

Carlo Conti è tornato subito alla normalità. Dopo aver concluso la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo 2025, il direttore artistico e conduttore ha riabbracciato il primo dei suoi due "fratelli", Giorgio Panariello. Il comico toscano, in un video, parla con il conduttore: "Via, è andata bene. Ma ti stai già preparando per il prossimo anno". E Carlo Conti: "No, per l'estate".

Il siparietto tra Carlo Conti e Giorgio Panariello

Giorgio Panariello e Carlo Conti sono seduti presumibilmente al ristorante mentre beneficiano di quella che sembra una giornata di sole fantastica a Sanremo. Allora Panariello lo inquadra e prende la parola: "Via, è andata benino. Ti stai già preparando per il prossimo anno?". E Carlo Conti risponde: "No, per l'estate". Giorgio Panariello a questo punto chiede: "Ma ti posso fare una domanda? Ma il 20% che non ti ha guardato, ma che guardavano?". Carlo Conti: "E dormivano".

Carlo Conti può festeggiare: gli ascolti sono al top

Carlo Conti fa bene a stare sereno perché gli ascolti tv sono stati al top. La finale del Festival di Sanremo 2025 su Ra1 ha conquistato una media di 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share. Sanremo Start, dalle 20.44 alle 21.16, fa segnare 14.130.000 spettatori per il 60.69%. La prima parte del Festival, dalle 21.22 alle 23.30, registra 15.977.000 spettatori netti per il 69.01%. La seconda parte del Festival fa segnare 11.153.000 spettatori e il 79.16%. Più che soddisfacenti anche i dati delle medie: lo share sulle 5 puntate è del 67.1% mentre sul target 15-24 è addirittura del 84.3%.