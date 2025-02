Ascolti tv serata finale del Festival di Sanremo 2025 con Carlo Conti, meno della finale di Amadeus: 73.1% di share

video suggerito

Sabato 15 febbraio è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2025. La vittoria finale è andata a Olly con la canzone "Balorda Nostalgia" mentre Lucio Corsi è arrivato a un sorprendente secondo posto con la canzone "Volevo essere un duro". Sul podio, anche Brunori Sas con la canzone "L'albero delle noci". La serata, condotta Carlo Conti accompagnato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, ha comprensibilmente dominato agli ascolti tv. C'è una notizia: la finale fa il 73.1% di share, meno di un anno fa con Amadeus che toccò il 74.1%.

Sanremo 2025, i dati di ascolto della serata finale nel dettaglio

La finale del Festival di Sanremo 2025 su Ra1 ha conquistato una media di 13.016.000 spettatori pari al 72.7% di share. Sanremo Start, dalle 20.44 alle 21.16, fa segnare 14.130.000 spettatori per il 60.69%. La prima parte del Festival, dalle 21.22 alle 23.30, registra 15.977.000 spettatori netti per il 69.01%. La seconda parte del Festival fa segnare 11.153.000 spettatori e il 79.16%.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Canale 5, il film francese "Quasi amici" è la scelta di 1.298.000 spettatori per uno share pari al 5.9%. Su Rai2, il film "Cena con delitto" conquista 391.000 spettatori e share pari all'1.7%. France, in onda su Rai3, è stato visto da 209.000 spettatori con share pari allo 0.9%. Scarface, classico su Rete4, è stato visto da spettatori per uno share pari al %. Indovina chi viene a cena?, in onda su La7, è la scelta di 261.000 spettatori per uno share pari all'1.1%. Su Tv8, 4 ristoranti è stato visto da 202.000 spettatori per uno share dello 0.9%. Sul Nove, Alive – I sopravvissuti delle Ande è stato visto da 212.000 spettatori netti per uno share pari all'1%. Su Italia1 Il ragazzo che diventerà re ha conquistato 549.000 spettatori per uno share pari al 2.4%.