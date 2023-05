Marina Cicogna e il siparietto con Carlo Conti: “Sa che la ricordavo con più capelli?” Siparietto divertente tra Marina Cicogna e Carlo Conti: “Sa che la ricordavo con più capelli?”. Il conduttore sorride e risponde: “Sono felice del fatto che abbia seguito il mio percorso tricologico”.

Siparietto divertente con la grandissima operatrice del mondo cinema, Marina Cicogna, premiata ai David di Donatello 2023. La produttrice di "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", di Elio Petri, che vinse l'Oscar 1971 per il miglior film straniero, è entrata in scena sottobraccio a Carlo Conti e, a microfoni accesi, gli ha detto: "Sa che la ricordavo con più capelli?". Carlo Conti sorride e risponde: "Sono felice del fatto che abbia seguito il mio percorso tricologico".

Le parole di Marina Cicogna

Marina Cicogna ha ringraziato per il David di Donatello alla carriera, premio speciale, con un discorso che ha fatto il punto sulla sua carriera, sulla sua vita in questo momento e con un appello agli spettatori ad andare al cinema:

È molto strano, quando uno meno se l'aspetta, succedono cose belle e speciali. In questo periodo in cui sono abbastanza malata, ho scritto un'autobiografia che abbiamo presentato l'altro giorno. È stato un anno di lavoro e adesso improvvisamente ricevo questo premio che mi inorgoglisce molto e che appartiene soprattutto al mio passato. Il cinema è stato il mio passato. Il piacere e la pienezza che si ha quando si vede qualcosa al cinema, è tutta un'altra cosa. Quando possiamo, quando abbiamo un minuto, andiamo al cinema.

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto: uno dei film più belli della storia del cinema italiano

Marina Cicogna è stata una protagonista assoluta del cinema d'autore, una pioniera nel mondo della produzione. Non è un caso se c'è stata lei dietro la produzione di "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", film premiato agli Oscar nel 1971 come miglior film straniero. Il film vinse anche il Grand Prix Speciale della Giuria al 23º Festival di Cannes e riuscì anche a strappare una candidatura per la migliore sceneggiatura originale agli Oscar dell'anno seguente.