Carlo Conti al Tg1: “Alessandro Cattelan condurrà il talent per i giovani e il DopoFestival”

A cura di Ilaria Costabile

Carlo Conti è stato ospite dell'edizione serale del Tg1 di martedì 8 ottobre. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, ha utilizzato lo spazio concesso dalla testata giornalistica della Rai per nuovi annunci in merito alla 75esima edizione della kermesse canora più importante d'Italia.

L'annuncio di Carlo Conti al Tg1

Sebbene manchino ancora dei mesi prima del Festival di Sanremo, le notizie relative all'evento televisivo più importante dell'anno, non mancano e non è mai troppo presto per comunicarle. Ed è così che Carlo Conti annuncia che per i giovani aspiranti cantanti, che potrebbero rientrare nella sezione Nuove Proposte, le possibilità di partecipare al talent grazie al quale potrebbero essere scelti sono state ampliate: "Proroghiamo l'iscrizione dei giovani, fino a giovedì 10 alle 19". A questa, poi, si aggiunge un'altra comunicazione importante: "Ci sarà un talent per i giovani su Rai2, in cinque serate, e sarà condotto da Alessandro Cattelan".

Una notizia di cui già si vociferava da qualche tempo e che, quindi, trova conferma nelle parole del direttore artistico della kermesse. In collegamento anche il diretto interessato, che si trova in Via Carlo Conti a Milano e scherza sulla gratitudine verso il conduttore e sul nuovo progetto che lo attende:

Mi trovo in una zona signorile di Milano, dedicata al maestro Carlo Conti, l'ho messa io stamattina mi sembrava il giusto ringraziamento per questa opportunità. Sono felice molto, mi ero preso una pausa dai talent, avevo voglia di tornare a parlare di musica, e questo è il modo migliore per farlo, con giovani ragazzi che possono partecipare al Festival.

E a proposito di Festival, che torna su Rai1 dall'11 al 14 febbraio, Carlo Conti ha ripristinato anche il cosiddetto DopoFestival e a questo proposito: "Sarà proprio Alessandro a condurre il DopoFestival, a prendere i commenti a caldo" e il conduttore aggiunge: "Carlo mi ha proposto un progetto interessante, ampio, ed è un po' tutta la mia carriera, il talent da una parte e la seconda serata dall'altro, accompagnerò i telespettatori con commenti, vi farò fare le ore piccole bellezze", ironizza ancora Cattelan, ormai amatissimo protagonista della seconda serata di Rai2 con il suo late show.