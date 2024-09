“Alessandro Cattelan condurrà Sanremo Giovani”, l’indiscrezione dopo l’annuncio di Conti al Tg1

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Del Festival di Sanremo, ormai, si parla già, nonostante manchi ancora qualche mese a febbraio, ma attorno alla kermesse canora, gravitano anche altri satelliti come Sanremo Giovani e già si parla di chi potrebbe condurlo, anche dopo l‘annuncio fatto da Carlo Conti al Tg1 domenica 22 settembre.

Le ipotesi sulla conduzione di Alessandro Cattelan

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, infatti, ha chiarito che non presenterà le serate di Sanremo Giovani, ma che avrebbe annunciato nelle prossime settimane colui che avrebbe preso le redini della conduzione dello show. Stando a quanto riportato da Dagospia, indiscrezione che già si faceva spazio dallo scorso giugno, sarebbe Alessandro Cattelan il prescelto. Secondo la testata, la Rai sarebbe in trattativa con il conduttore, ormai fisso nella seconda serata di Rai2, con il suo late show "È poi c'è Cattelan", affinché presenti il DopoFestival, ripristinato quest'anno da Carlo Conti. Ma oltre a questo spazio, a quanto pare, gli si affiderebbe anche il timone di una serata del Festival. La firma del contratto non c'è stata ancora, ma il nome di Cattelan è sicuramente tra quelli che, da più tempo, circolava nei corridoi di Viale Mazzini. È plausibile, però, che anche per una sorta di continuità possa essere affidata a lui la conduzione del programma.

Le notizie sul Festival di Sanremo 2025

Nel frattempo, Carlo Conti ha annunciato che sta ascoltando i brani e comunicherà i nomi dei cantanti in gara tra i big, a dicembre, sempre in un'edizione serale del Tg1. Intanto sono state aperte le iscrizioni per Area Sanremo, per consentire a giovani talenti di prendere parte al contest che consentirà loro di calcare il palco dell'Ariston, esibendosi così nelle Nuove Proposte, ripristinate dal conduttore in questa nuova edizione del Festival.